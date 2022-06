Economía Aeropuertos El Gobierno de España anuncia que 200 agentes reforzarán los controles en Barajas EITB MEDIA Publicado: 08/06/2022 09:09 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 09:51 (UTC+2) Según el Ejecutivo español, las aglomeraciones y colas que se están registrando en los controles de pasaportes de los grandes aeropuertos del Estado son "consecuencia de una coincidencia de vuelos de fuera del Espacio Schengen", en el contexto de unas circunstancias "muy excepcionales". Escuchar la página Escuchar la página

Imagen de archivo del aeropuerto de Barajas (Madrid). Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: 200 polizia-agentek indartuko dituzte kontrolak Barajasen, Espainiako Gobernuak iragarri duenez

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes que, "en este mismo momento, se está produciendo la recuperación de plazas" de agentes en los controles de pasaporte a pasajeros internacionales en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con "hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales".

Rodríguez, al ser preguntada por las aglomeraciones y largas colas que se están produciendo estos días en los controles de pasaportes de los grandes aeropuertos del Estado, ha asegurado que se va a dar respuesta a la alta afluencia de pasajeros internacionales en los aeropuertos durante los meses de verano, ha precisado que en el aeropuerto de Madrid se va a alcanzar la cifra de más de 600 agentes, y ha alegado que las colas son "consecuencia de una coincidencia de vuelos de fuera del Espacio Schengen", en el contexto de unas circunstancias "muy excepcionales".

En esta línea, se han producido denuncias de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y de compañías como Iberia, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España. Según ALA, unas 3000 personas perdieron en la pasada Semana Santa su vuelo en el aeropuerto de Barajas, y, desde el 1 de marzo, 15 000 pasajeros de Iberia no habrían llegado a tiempo de coger su conexión aérea por las demoras en los controles.

"Ni una sola queja por pérdida de vuelo"

En palabras del Ministerio del Interior del Gobierno de España, no obstante, no ha habido retrasos significativos ni colapsos por falta de efectivos policiales: "En los últimos meses, la Policía Nacional no ha registrado ni una sola queja por pérdida de vuelo, lo que contrasta con ciertas afirmaciones", han apuntado fuentes del Ministerio.

"Reiteramos que no se están produciendo colas o retrasos que vayan más allá de situaciones puntuales generadas por la coincidencia de varios vuelos procedentes desde fuera del espacio Schengen, y no existe constancia de que se hayan producido pérdidas de vuelos, mucho menos, la cifra de 15 000 que se está difundiendo sin demostración alguna, por incidencias en el control de pasaportes", añaden desde Interior.

La falta de efectivos para el control de pasaportes ha sido criticada por diferentes agentes del sector turístico; sin embargo, con la llegada del verano, unida a la creciente recuperación del turismo internacional, el problema parece estar aumentando.

Según los datos aportados por el Gobierno de España, con los refuerzos que se están "implementando ya", desde junio se contará con un total de 601 efectivos de Policía Nacional en el aeropuerto de Madrid-Barajas, para una previsión de AENA de 18 725 262 pasajeros para todo el mes. En 2019, año anterior a la pandemia, en junio hubo un tránsito de 19 232 735 pasajeros y el aeropuerto madrileño contó con 425 agentes de la Policía Nacional.