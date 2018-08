Economía

Mario Fernández dice que España 'no tiene credibilidad'

Redacción

16/05/2012

Asegura que "no hay nada que hacer" si el BCE no dice que "soporta la deuda española". Además, afirma que la política basada únicamente en el recorte "nos conduce al precipicio con toda seguridad".

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha asegurado que el problema que existe es que España "no tiene credibilidad" y cree que "no hay nada que hacer", mientras no haya un respaldo del Banco Central Europeo y diga "explícitamente yo soporto la deuda española".

Fernández ha realizado esta reflexión en el transcurso del encuentro empresarial celebrado por la patronal vizcaína Cebek y en el que también ha participado el exministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga.

En su intervención, ha asegurado que hace unos meses todo el mundo pensaba que por encima de un diferencial de 200 puntos no se "podía respirar". "Llevábamos los últimos meses acostumbrados a estar por encima de los 400, ayer pasó por encima de los 500, como decía Carlos Solchaga, con menos de eso, ha habido países intervenidos", ha asegurado.

A su juicio, lo que está ocurriendo es un problema de "credibilidad" por parte de España y que también se deriva de una política "errónea" por parte de la Unión Europea.

En este sentido, ha advertido de que una política sólo de recortes conduce al "precipicio con toda seguridad" y cree que hay que "experimentar".