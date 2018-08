Economía

Reunión bilateral

Rajoy recibe el visto bueno de Merkel a las reformas en España

Redacción

20/05/2012

El presidente español ha garantizado a Merkel que evitará el endeudamiento y que mantendrá su política de reformas estructurales, elementos clave, a su juicio, para lograr el crecimiento económico.

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha recibido este domingo el aval de la canciller alemana, Angela Merkel, a las reformas aprobadas en España y al "ejercicio de transparencia" al que se someterán los bancos y ha instado a otros países europeos a seguir ese ejemplo y examinar sus entidades.

"Sería muy positivo que este ejercicio se hiciera en otros países de la UE", ha subrayado Rajoy en declaraciones a los medios tras reunirse con Merkel y dar con ella un paseo en barco por el río Chicago antes de comenzar la cumbre de la OTAN.

Rajoy ha garantizado a Merkel que España seguirá esforzándose para ser un país en el que las administraciones públicas "no continúen endeudándose hasta el infinito" y que también mantendrá su política de reformas estructurales, dos elementos clave a su juicio para lograr el crecimiento económico.



"El debate que se plantea entre austeridad y crecimiento no tiene ningún sentido; el crecimiento requiere de hacer reformas estructurales y de no gastar lo que no se tiene", ha manifestado en una declaración sin preguntas.