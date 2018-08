Economía

'El modelo de bienestar público no es incompatible con el crecimiento'

21/05/2012

Así lo ha asegurado Patxi López en un encuentro celebrado en Lehendakaritza con agentes y colectivos sociales y sanitarios de Euskadi.

El lehendakari, Patxi López, ha defendido hoy un modelo de bienestar en el que lo público "tenga un papel central" ya que el sostenimiento de la sanidad y de los servicios sociales "no es incompatible" con el crecimiento económico y la competitividad.



López ha presidido esta tarde en la sede de la Lehendakaritza, junto con el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, y la titular de Empleo y Servicios Sociales, Gemma Zabaleta, un encuentro con representantes de agentes y colectivos sociales y sanitarios para debatir sobre el modelo de bienestar en Euskadi.



En su intervención, el lehendakari ha reiterado que tener unos servicios públicos de calidad no supone vivir por encima de las posibilidades, sino vivir "con dignidad y autonomía" y ha mencionado la sanidad y los servicios sociales como pilares fundamentales del Estado del Bienestar.



El lehendakari ha insistido en que está "radicalmente" en contra del discurso neoliberal que defiende la "ley del más fuerte" y el "sálvese el que pueda" y ha apostado por que toda la sociedad se implique en el sostenimiento y en la mejora permanente de los servicios públicos ligados al bienestar.



No obstante, ha señalado que los servicios públicos deben ser capaces de adaptarse a los cambios de la sociedad ya que el sistema de bienestar no puede entenderse como una "estructura rígida e inmutable", y ha plantado una mayor coordinación e integración entre los sectores sanitarios y de servicios sociales.



El aumento de la esperanza de vida, el incremento de las situaciones de dependencia y cronicidad junto a los avances tecnológicos reclaman del trabajo conjunto de esos dos ámbitos que hasta ahora "se daban la espalda o estaban enfrentados abiertamente", ha indicado.



"Esto se acabó. Si de verdad queremos hacer las cosas bien es hora de trabajar conjuntamente buscando complicidades y no enfrentamientos", ha manifestado tras incidir en que este trabajo "no puede edificarse" sobre la debilidad del sistema público, sino todo lo contrario.



Ha recordado López que en Euskadi se está haciendo "más con menos" para garantizar y ampliar los derechos ciudadanos en materia sanitaria y de servicios sociales.



Ha citado la estrategia de crónicos de Osakidetza, la estructuración del sistema vasco de servicios sociales, la atención a las personas mayores en sus domicilios o residencias, o la introducción de nuevas tecnológicas que permitan ofrecer servicios a distancia.



Como ejemplo de esta apuesta de su Gobierno por el tercer sector, ha destacado que mientras en Euskadi el número de trabajadores ha descendido un 4 por ciento desde 2009, el número de empleados relacionados con actividades sanitarias y de servicios sociales ha aumentado más de un 5 por ciento, hasta rozar los 80.000 empleos.



El lehendakari y los consejeros de Sanidad y Servicios Sociales han respondido a varias preguntas formuladas por los asistentes y por quienes han seguido el acto a través del portal de Internet del Gobierno Vasco -Irekia-.



Sobre las medidas del Gobierno de Rajoy



Preguntado por los recortes en sanidad aprobados por el Gobierno central, López, en la línea a lo manifestado durante las últimas semanas, ha reiterado que en Euskadi no se va a aplicar el copago farmacéutico porque hay otras fórmulas para ahorrar sin recortar.



Así, ha recordado que el País Vasco ha ahorrado cerca de 50 millones de euros en gastos farmacéuticos ajustando y centralizando las compras.



Ha recalcado, en respuesta a otra pregunta, que su Gobierno mantendrá la igualdad y universalidad del sistema sanitario frente a la decisión del Gobierno central de hacer de la sanidad "un sistema de clasificación" de ciudadanos en función de sus rentas.