Economía

Cumbre de la UE

La cumbre de Bruselas escenifica la ruptura en torno a los eurobonos

24/05/2012

Los líderes no han tomado decisiones definitivas, pero sí las han debatido de cara a la cumbre de finales de junio. Merkel ha vuelto a rechazar los eurobonos, mientras que Hollande los defiende.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han comenzado este miércoles por la tarde una reunión extraordinaria sobre crecimiento, en la que han articulado una respuesta más completa a la crisis, más allá de las recetas de austeridad aplicadas hasta ahora.

El giro en el eje franco-germano provocado por la llegada de los socialistas al Elíseo se ha escenificado en el debut europeo del nuevo presidente de Francia, François

Hollande, en torno a los eurobonos, que París ha elegido como primer desafío a la canciller alemana, Angela Merkel.



Hollande ha llegado a la cumbre de líderes europeos con esa idea de mutualización de la deuda como bandera de su mensaje en favor del crecimiento, pero Merkel no ha dado ningún paso atrás en su postura, al menos públicamente.



"Los tratados de la UE prohíben que se garantice mutuamente la deuda de otros Estados", ha sotenido la canciller para justificar su rechazo a la propuesta a su llegada al Consejo Europeo. Merkel ha explicado, además, que los tipos de interés demasiado parecidos y bajos -previos a la crisis- han contribuido a una "importante evolución en la dirección equivocada".



El presidente francés, por su parte, es el responsable de que en Bruselas se vuelva a hablar de los eurobonos, que ya parecían una opción descartada a corto plazo debido al profundo rechazo que generan en Berlín.





Herman Van Rompuy pide a los líderes voluntad de compromiso



En el arranque, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha reclamado a los líderes europeos "voluntad de compromiso" sobre las medidas que la UE puede poner en marcha para reactivar la economía y crear empleo.



Mariano Rajoy no ha querido hacer declaraciones a su llegada a la reunión de Bruselas, pero, por la mañana, ha mantenido un almuerzo de trabajo con Hollande, donde ha recalcado que "a fecha de hoy" no prevé acudir al fondo europeo de rescate para recapitalizar a los bancos que estén en dificultades.



Hollande vs Merkel: Ruptura en torno a los eurobonos



A su llegada a la cumbre, el presidente francés, François Hollande, ha afirmado que hay que respetar la actual política europea para reducir los déficit en Europa, pero que las previsiones para 2012 son "extremadamente negativas" y las de 2013 son igualmente "pesimistas''. ''La UE debe reactivar el crecimiento y al mismo tiempo acometer reformas estructurales de largo plazo. Es ahora mismo que conviene actuar en favor del crecimiento", ha subrayado.



La canciller alemana, Angela Merkel, aboga por utilizar los bonos para financiar proyectos de infraestructuras clave sobre todo en países que necesitan urgentemente este tipo de inversiones, como España. "Hemos hablado de los bonos para proyectos y he defendido que se utilicen sobre todo para Estados que los necesitan urgentemente, como Grecia, Portugal, Italia y España", ha dicho Merkel en una breve rueda de prensa posterior a la cumbre informal de líderes.





La UE pide a Grecia que cumpla sus compromisos



El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha instado hoy a Grecia a que, tras las nuevas elecciones del próximo 17 de junio, continúe con las reformas, ya que es la única manera de garantizar un futuro próspero para la zona del euro.



"Continuar las reformas vitales para restaurar la sostenibilidad de la deuda, impulsar la inversión privada y reforzar sus instituciones es la mejor garantía para un futuro más próspero en la zona del euro", ha señalado Van Rompuy en referencia a las medidas que espera de Atenas.



"Grecia debe elegir y esa elección debe ser europea", ha afirmado Hollande a su llegada a la cumbre. "Francia quiere que Grecia permanezca en la eurozona", pero para ello los griegos "deben respetar los compromisos que han asumido", ha recalcado Hollande, que también ha instado a los demás líderes a actuar "ahora mismo" para impulsar el crecimiento.



España destina 1.100 millones al empleo juvenil

España ha destinado unos 1.100 millones de euros desde febrero a iniciativas concretas para impulsar el empleo juvenil y fomentar la creación de pymes, del total de 10.700 millones que le correspondían para el período 2007-2013 y que tenía sin asignar, según ha informado hoy la Comisión Europea (CE).



La reubicación de dicha cantidad es el resultado provisional del trabajo conjunto entre el Gobierno español y el "equipo de acción" enviado a Madrid por el Ejecutivo comunitario, según los datos presentados hoy por la Comisión en la cumbre informal europea que se celebra en Bruselas.