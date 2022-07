Economía UNIÓN EUROPEA La UE logra un acuerdo para reducir su demanda de gas en un 15% con vistas al invierno AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 26/07/2022 12:26 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2022 13:56 (UTC+2) España, por su parte, ha apoyado el plan, pero descarta el recorte del 15 %. El Consejo ha especificado algunas exenciones y posibilidades para solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio Escuchar la página Escuchar la página

Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado un acuerdo político este martes sobre un plan para reducir el consumo de gas con vistas al invierno, ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia.

En la reunión, los estados miembros han acordado reducir su demanda de gas en un 15 % en comparación con su consumo promedio en los últimos cinco años entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

El acuerdo político no exigía unanimidad, sino el apoyo de una mayoría cualificada, es decir, de 15 países que sumen el 65 % de la población. España, por su parte, ha apoyado el plan, pero descarta el recorte del 15 %. "Cuento con que tendremos un objetivo de reducción. No del 15 %, sino significativamente por debajo", ha declarado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera. La ministra también ha añadido que si el plan se trata de un paquete de solidaridad, hay que "combinar" distintas medidas para que "quien lo necesite pueda tener acceso a energía".

Aun así, el Consejo ha especificado algunas exenciones y posibilidades para solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio, para reflejar las situaciones particulares de los estados miembros y garantizar que las reducciones de gas sean efectivas en aumentar la seguridad del suministro en la UE.

En particular, se ha acordado que los estados miembros que no están interconectados con las redes de gas de otros países están exentos de las reducciones de gas obligatorias, ya que no podrían liberar volúmenes significativos de gas de tubería en beneficio de otros.

También quedan exentos los países cuyas redes eléctricas no estén sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependan en gran medida del gas para la producción de electricidad, a fin de evitar el riesgo de una crisis de suministro eléctrico.

Además, los Estados podrán solicitar una excepción para adaptar sus obligaciones de reducción de la demanda si tienen interconexiones limitadas con otros países y pueden demostrar que sus capacidades de exportación o su infraestructura nacional de gas natural licuado se utilizan al máximo para redirigir gas a otros.

Otra excepción, finalmente, se podrá pedir si han superado sus objetivos de llenado de almacenamiento de gas, si dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas o si su consumo de gas ha aumentado al menos un 8 % en el último año en comparación con la media de los últimos cinco años.