BBVA plantea desprenderse de los fondos de pensiones en Latinoamérica

24/05/2012

Estudiará alternativas "estratégicas" para su negocio previsional en Latinoamérica, entre las que podría figurar "la venta total o parcial" de dichos fondos.

BBVA estudiará alternativas "estratégicas" para su negocio previsional en Latinoamérica, entre las que podría figurar "la venta total o parcial" de las administradoras de fondos de pensiones en Chile, Colombia y Perú, y la administradora de fondos para el retiro (Afore) en México.

No obstante, esta fase de estudio no tiene por qué acabar "necesariamente" en una venta. Fuentes de la entidad han explicado que este proceso no se debe a necesidades de capital del grupo, sino que ante la "ausencia de sinergias" se quiere aprovechar la oportunidad de vender un negocio "atractivo", con una buena valoración en operaciones recientes.

"Hay demanda explícita de este tipo de activos y hay muestras de interés por estos negocios", han incidido las mismas fuentes.

BBVA ha señalado en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que a pesar del "elevado atractivo" de este negocio, su "escasa" relación con la actividad principal del Grupo, la banca universal, "aconseja iniciar este proceso de revisión" de ciertos negocios en Latinoamérica.

El banco que preside Francisco González concretó que este proceso de revisión y estudio de alternativas "durará previsiblemente varios trimestres" y el cierre del mismo, en caso de producirse, no será este año.

En todo caso, la entidad subrayó que mantiene su apuesta estratégica por el mercado latinoamericano y seguirá invirtiendo en la región, pues la consideró "prioritaria" para el crecimiento de su negocio bancario y de seguros.