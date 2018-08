Economía

Nuevo récord

La prima de riesgo se desboca hasta alcanzar los 540 puntos

Redacción

30/05/2012

La prima de riesgo española ha superado los 540 puntos básicos a las 16.58 horas. Ha cerrado en su máximo histórico desde la creación del euro, 539 puntos básicos.

Los mercados siguen castigando a España después de que el Financial Times asegurara esta mañana que el Banco Central Europeo (BCE) ha rechazado el plan del Gobierno para rescatar a Bankia, pese a que ambas partes han negado este extremo a lo largo del día.

La prima de riesgo se ha desbocado: ha comenzado la sesión en 509 puntos, pero a las 12:50 ha alcanzado los 540, una cifra sin precedentes.



No obstante, tras la propuesta de la Comisión Europea de que el fondo de rescate ayude directamente a la banca, la prima de riesgo ha comenzado a relajarse ligeramente hasta los 527 puntos.



Sin embargo, poco antes de las cinco de la tarde, la prima de riesgo ha llegado a los 540,1 puntos básicos, tras sumar 31 puntos en la sesión.



Así, la prima de riesgo española ha cerrado hoy en su máximo histórico desde la creación del euro, 539 puntos básicos.





Los bonos españoles a diez años han alcanzado una rentabilidad del 6,67%, muy por encima del 6,45% con el que cerró ayer, aunque sin alcanzar todavía los máximos de noviembre.



Mientras tanto, la deuda alemana a diez años se ha desplomado hasta sus mínimos históricos, el 1,27 %.



Tras la información del Financial Times, tanto el ministro de Economía, Luis De Guindos, como el propio BCE han concidido en apuntar que el Gobierno no ha presentado ningún plan de recapitalización para Bankia, por lo que no ha podido ser rechazado.

A pesar de ello, las dudas sobre la reestructuración del sector financiero español continúan castigando a la economía española.



De Guindos ha realizado una comparecencia de urgencia para intentar calmar los mercados, y ha atribuido la fuerte subida de la prima a la inestabilidad de Grecia.

El titular de Economía ha reconocido que este nivel tan alto "no es sostenible a largo plazo", aunque ha mostrado su confianza en que la prima volverá a niveles razonables tras las elecciones griegas.



La bolsa registra un nuevo mínimo anual



Con la prima de riesgo en 537 puntos básicos, la bolsa española ha bajado el 2,58%, y ha registrado otro mínimo anual en 6.090 puntos, afectada por la caída de los mercados internacionales, las ventas en el mercado de deuda y el retroceso de los grandes valores.



Las pérdidas acumuladas este año se elevan al 28,90%.



Todos los grandes valores han bajado: Repsol, con el petróleo Brent a menos de 104 dólares el barril, ha caído el 4,91%; Telefónica, el 3,47%; Iberdrola, el 3,01%; BBVA, el 1,42%, y Banco Santander, el 1,16%.



Por su parte, el euro seguía debilitado frente al dólar y ha caído a su valor más bajo frente al dólar desde el 1 de julio de 2010, por debajo de los 1,24 dólares.