El Gobierno quiere cumplir con los estatutos, pero 'no hay dinero'

30/05/2012

Montoro ha dicho que "la voluntad" del Gobierno es cumplir "a rajatabla" con las inversiones regionales previstas en los estatutos de autonomía, pero ha sostenido que "ahora no hay dinero".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado este miércoles que "la voluntad e intención" del Gobierno es cumplir "a rajatabla" con las inversiones regionales previstas en los estatutos de autonomía, pero ha sostenido que "ahora no hay dinero" para hacerlo posible y el Estado debe trabajar por reducir el déficit público.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Montoro ha insistido en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

"No hay más dinero público y no hay más posibilidad de generar déficit público sin más deuda pública", ha sostenido Montoro ante la exigencia del diputado del PSC de que el Estado cumpla con la disposición tercera del Estatut de Cataluña.

El diputado del PSC había recordado que los estatutos de autonomía de Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Extremadura y Castilla y León contemplan inversiones no recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para este año y defendido que el Gobierno no cumple con las autonomías "porque no quiere".