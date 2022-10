Economía Convenio El comité de EMB Bizkaibus convoca 13 días de huelga para octubre y noviembre Agencias | EITB MEDIA Publicado: 05/10/2022 12:26 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2022 12:26 (UTC+2) Los paros serán de dos horas por turno, a partir del 25 de octubre. Reivindican un nuevo convenio con subidas salariales acordes al IPC. Escuchar la página Escuchar la página

El comité de empresa de EMB Bizkaibus, liderado por CC. OO., ha convocado 13 días de huelga entre octubre y noviembre para exigir un convenio con, "al menos", subidas salariales acordes al IPC.

En un comunicado, el sindicato ha informado de que los paros también pretenden denunciar el inmovilismo tanto de la empresa como de la Diputación Foral de Bizkaia para renovar el convenio, EMB SA cuenta con 500 trabajadores y es la concesionaria con más plantilla dentro del servicio público de transporte de viajeros por carretera de la Diputación de Bizkaia, Bizkaibus, según se precisa en la nota.

Las jornadas de huelga comenzarán el 25 de octubre y se desarrollarán con paros de 2 horas por turno. Se prolongarán los días 27 de octubre y los días 3, 8, 10, 14, 15, 17,21, 22, 25, 28 y 29 de noviembre.

De momento son 13 las jornadas con paros, pero si no hay avances en la negociación, el comité intensificará las movilizaciones con una huelga indefinida.

Según CCOO, el convenio colectivo de la empresa concesionaria de Bizkaibus finalizó en 2020 y en ese instante podían haberse iniciado los contactos para su renovación en enero de 2021.

El sindicato ha asegurado que en aquel momento se priorizó, dado que se seguía en plena pandemia, velar por las condiciones sociosanitarias de la plantilla y, a su vez, de las personas usuarias, y esperar a que los índices de ocupación de viajeros se incrementasen hasta valores previos a la pandemia.

En la actualidad, según CC. OO., dichos niveles se han recuperado, incluso superado, pero la empresa y la Diputación "siguen dando un portazo a las reivindicaciones de la plantilla", y las negociaciones "están rotas".

El sindicato ha decidido no sentarse en la mesa de negociación "hasta que exista una propuesta seria y acorde a la situación actual", y añade que los trabajadores "no pueden ser los paganos de una situación socioeconómica de la que no son responsables".