Los últimos recortes causan una 'crisis de Gobierno' en Navarra

Redacción

02/06/2012

La crisis se debe a la "decisión unilateral" de UPN de recortar en otros 132 millones de euros el presupuesto de la comunidad para cumplir el objetivo de déficit.

El PSN-PSOE ha anunciado esta tarde que en Navarra "se ha abierto una crisis de Gobierno" ante la "decisión unilateral" de UPN, su socio en el Ejecutivo Foral, de recortar en otros 132 millones de euros el presupuesto de la comunidad para cumplir el objetivo de déficit.



El portavoz del PSN en el parlamento de Navarra, Juan José Lizarbe, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa después de reunirse la comisión permanente de la Ejecutiva socialista tras anunciar este mediodía el consejero de Economía, Álvaro Miranda, en otra rueda de prensa, el recorte presupuestario.



Este recorte ha sido recogido en una orden foral con el criterio en contra "expreso y taxativo" del PSN, ha dicho Lizarbe, quien ha exigido públicamente a UPN que lo firmado "no se lleve a efecto".



"Puede derogar la ley foral o puede no aprobarla", ha señalado el dirigente socialista, quien se ha mostrado dispuesto "a estudiar y negociar" con UPN las medidas, pero no a aplicar nuevos recortes "si no se demuestran con datos" y más cuando hace tan solo dos semanas se aprobaron otros recortes.

Lizarbe ha señalado que si UPN no rectifica, su partido tomará en "los próximos días", consultando con sus órganos de dirección, las decisiones que entienda "más adecuadas", sin querer explicitar más al respecto.