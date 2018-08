Economía

Obama: 'La crisis europea empieza a proyectar una sombra sobre EE.UU.'

01/06/2012

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha afirmado este viernes que la crisis económica en Europa "está empezando a proyectar una sombra" sobre el país, que todavía no está creciendo al ritmo deseado, tras conocerse que el índice de desempleo subió en mayo por primera vez en once meses.



"La economía está creciendo de nuevo, pero no está creciendo tan rápido como queremos", ha dicho Obama en un acto en la localidad de Golden Valley, en Minesota.



El presidente ha subrayado que las empresas estadounidenses han creado 4,3 millones de nuevos empleos en los últimos 27 meses, pero ha admitido que la recuperación del mercado laboral, a la luz de los datos de desempleo de mayo divulgados hoy, todavía es lenta.



"Tenemos una crisis en la economía europea que está teniendo impacto en todo el mundo y está empezando a proyectar una sombra también sobre nosotros", ha destacado Obama.