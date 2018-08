Economía

Recapitalización

España esperará al informe del FMI antes de decidir sobre los bancos

Redacción

06/06/2012

Alemania quiere más datos sobre las necesidades de la banca española antes de discutir posibles instrumentos para resolverlas, mientras que Francia ha recordado que hay mecanismos si los pide.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que su gobierno "tomará las decisiones que tenga que tomar" para recapitalizar los bancos, pero primero esperará a los resultados de la auditoría independiente.



De Guindos ha señalado que el próximo lunes el FMI publicará un informe sobre la situación de la banca española y que en unos diez o quince días estarán los informes de los dos evaluadores independientes.



"A partir de ahí, el Gobierno español tomará las decisiones que tenga que tomar desde el punto de vista de recapitalización de las instituciones", ha recalcado.



Sobre la posibilidad de que España solicite ayuda a Europa a corto plazo, el ministro asegura que "no ha habido la más mínima cuestión, la más mínima pregunta, sobre una situación de rescate", en referencia a la reunión que ha mantenido esta mañana en Bruselas.

"No he hablado absolutamente nada de una intervención en España, de lo que he estado hablando ha sido de la política económica que ha seguido el Gobierno español".



Berlín espera más datos

El Gobierno alemán espera a que haya datos sobre las necesidades de capital de la banca española antes de discutir posibles instrumentos para resolverlas, ha dichoo hoy el portavoz del Ministerio federal de Finanzas, Martin Kotthaus.

Tras reiterar que el camino que se tome es una decisión soberana del Gobierno español, Kotthaus ha afirmado que "no tiene sentido alimentar especulaciones mientras no se conozcan las cifras concretas",

"El Gobierno español está haciendo lo que tenía que hacer para determinar las necesidades de capital de sus bancos. Cuando se conozcan las cifras, el Gobierno español tomará sus decisiones", ha agregado el portavoz.

Francia dice que si España lo pide, hay mecanismos

Por su parte, el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, ha dicho hoy que Europa tiene "instrumentos de solidaridad" que pueden utilizarse rápidamente para recapitalizar los bancos españoles si el Gobierno español lo pide.

"Si el Gobierno español lo quiere (..) si lo decide soberanamente, tenemos instrumentos de solidaridad que podemos utilizar muy rápidamente", ha señalado en una conferencia de prensa Moscovici, que ha insistido en que "no vamos a decidir en su lugar sino con él".

El ministro francés ha señalado que esta tarde se reunirá con su homólogo español, Luis de Guindos, con el que mantendrá una "discusión en profundidad", y ha recordado las reformas que el Ejecutivo español ha emprendido, en particular en el sector bancario: "todo va en la buena dirección".