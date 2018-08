Economía

Crisis financiera

La CE ve 'disparatadas' las cifras sobre las necesidades de la banca

Redacción

07/06/2012

Insisten en que antes de hablar de posibles cifras se debe hacer una evaluación de las necesidades auténticas de recapitalización y esperar a la evaluación encargada por el Gobierno de España.

La Comisión Europea (CE) ha considerado "disparatadas" las cifras que se manejan en distintos ámbitos sobre las posibles necesidades de recapitalización de la banca española, por lo que pidió esperar a la evaluación independiente encargada por el Gobierno.



"Que las necesidades pudieran situarse entre, por ejemplo, como he leído hoy, 40.000, 80.000 millones de euros, me parece irresponsable, me parece disparatado", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Asuntos Económicos de la CE, Amadeu Altafaj. "No hay margen posible de 40.000 millones de euros, no es serio", ha resaltado.



El portavoz ha recalcado que lo primero que hay que hacer es una evaluación de las necesidades auténticas (algo que están haciendo dos entidades a petición del Gobierno español) para "disipar las dudas sobre el sector bancario y a partir de ahí ver cuales son las fuentes de financiación pertinentes". "No hay que anticipar pasos que aún no se han dado", ha aseverado.



Altafaj ha insistido en que un hipotético rescate de la banca española a través de los fondos de la zona euro debería ser "canalizada a través del Estado", lo que supone que no habría pagos directos a las entidades.