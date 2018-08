Economía

En la subcomisión del Congreso

El PP rechaza que Fernández Ordóñez y Rato hablen sobre Bankia

Redacción

07/06/2012

Los portavoces de la oposición presentes en la reunión de la subcomisión del Congreso sobre la reestructuración bancaria han denunciado la actitud "obstruccionista" de los populares.

El PP solo ha aceptado que comparezcan en junio y julio en la subcomisión del Congreso sobre la reestructuración bancaria dirigentes de las patronales bancarias y el secretario de Estado de Economía, pero ha rechazado que lo hagan Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Rodrigo Rato para hablar de Bankia.

Las comparecencias del todavía gobernador del Banco de España y del expresidente de Bankia habían sido reclamadas por toda la oposición, así como las de otros protagonistas de la crisis de la cuarta caja española, pero el PP ha decidido que hasta septiembre no se debatan más asistencias a la subcomisión.

Todos los portavoces de la oposición presentes en la reunión de la subcomisión han denunciado la actitud "obstruccionista" del grupo mayoritario, y el PSOE, UPyD y PNV incluso han anunciado que no asistirán a las comparecencias aprobadas.

Por su parte, el diputado del PP y coordinador de los trabajos de la subcomisión, Fernando López Amor, ha asegurado que su partido "no está cerrado" a ninguna comparecencia, "pero el momento adecuado" para las que pide la oposición "no es éste" y ha recalcado que las comparecencias deben ajustarse al proceso de saneamiento del sistema financiero para no perjudicarlo.