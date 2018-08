Economía

Para reactivar la economía

Confebask propone vender patrimonio y empresas públicas

Redacción

14/06/2012

La patronal vasca ha presentado el Plan Extraordinario de Reactivación de la Economía vasca 2012-2014, que considera una "hoja de ruta" para el país.

Confebask ha propuesto la creación de un fondo extraordinario de financiación para la "reactivación" de la economía vasca como una de las vías para financiar el Plan Extraordinario de Reactivación de la Economía vasca 2012-2014 elaborado por la patronal vasca.

El plan ha sido presentado este jueves en Bilbao por el presidente de la confederación empresarial, Miguel Ángel Lujua, quien la ha considerado una "hoja de ruta" para el país.

La propuesta incluye, entre otras medidas, la creación de un ICO vasco y reformar el impuesto de sociedades con un tipo de gravamen general del 24%, así como un plan interinstitucional de inversión públicas entre Gobierno vasco y Diputaciones.

Como posibles fuentes de financiación del plan ha propuesto la creación del citado fondo extraordinario de financiación con aportaciones, tanto de personas físicas y jurídicas como de EPSVs. Además plantea analizar la venta de patrimonio y empresas públicas, así como la privatización de servicios.

En su comparecencia ha pedido al Gobierno vasco que "optimice el gasto" porque llegar a un endeudamiento de 6.000 millones no es "el camino adecuado".



Es "muy importante" tener un Gobierno "fuerte"

El presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, ha asegurado que es "muy importante" tener un Gobierno vasco "fuerte para tomar decisiones", pero ha indicado que el que tiene capacidad para convocar elecciones es el lehendakari.

Preguntado por si cree que sería conveniente o no para la situación de la economía un adelanto de las elecciones en Euskadi, ha afirmado que, para la economía y los tiempos que se viven, es "muy importante" tener un "gobierno fuerte para tomar decisiones". "Ahí me quedo, un gobierno fuerte es muy importante para sacar este país adelante, pero el que tiene la capacidad de convocar elecciones no es Confebask ni la patronal, es el lehendakari", ha asegurado.

En este sentido, cree que Patxi López, dentro "de una actitud de responsabilidad", sabrá decidir cuál es el momento "más adecuado". Lujua ha añadido que lo que quieren los empresarios es una postura política "lo más uniforme posible, con el mayor consenso posible y lo más inmediato posible". "Y hasta ahí podemos decir, esto es lo que creo que es bueno para la economía y para el país", ha apuntado.