Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Fernández: "Las ayudas de emancipación se aprobarán el martes y estarán activas en menos de un año" LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 16/03/2023 09:33 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2023 10:28 (UTC+1) En una entrevista ofrecida a Radio Euskadi, el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 ha destacado que entre 15 0000 y 20 000 jóvenes tendrán acceso a esta ayuda. Escuchar la página Escuchar la página

Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, ha sido entrevistado este jueves en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha adelantado que las ayudas para la emancipación de jóvenes serán previsiblemente aprobadas el próximo martes, 21 de marzo. "Será entonces cuando comiencen a elaborar el decreto que regule las características de esta ayuda, y en 11 meses como mucho estará activa", ha señalado.

Según Fernández, entre 15 0000 y 20 000 jóvenes tendrán acceso a esta ayuda. "No está dirigida exclusivamente a la vivienda, es una ayuda para el proceso de emancipación, eso sí, quien la solicite tendrá que cumplir ciertos requisitos y demostrar que vive fuera de la unidad familiar", ha matizado.

Sin dejar de lado las ayudas que el Gobierno Vasco ofrece a diferentes grupos de la sociedad, y en concreto refiriéndose a las prestaciones mensuales por crianza y mantenimiento de hijas e hijos, ha destacado que en 15 días han recibido alrededor de 32 000 solicitudes. "La medida ha sido muy bien acogida y el sistema está funcionando muy bien. Por lo tanto, está previsto que el mes de abril comiencen con los pagos", ha dicho.

En la entrevista también ha querido dejar claro que es una ayuda universal, "independientemente de la renta que tenga cada familia". "Por un lado están las ayudas a sectores vulnerables, que buscan superar las desigualdades, y por otro, las relacionadas con políticas universales, las cuales tienen un objetivo concreto, que en este caso es fomentar la natalidad", ha aclarado.

No obstante, Férnandez ha subrayado que "el diagnóstico es claro, aunque la solución no sea mágica". "Es decir, los cambios no se van a producir de un día para otro. Queremos crear un ecosistema de medidas que ayuden a revertir el ecosistema demográfico. Son inversiones a medio plazo", ha concluido.

Prestaciones para familias con hijos e hijas

El departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco contabiliza más de 30 000 solicitudes sobre las nuevas prestaciones mensuales a la crianza y el mantenimiento de hijas e hijos. Concretamente, hasta ayer, día 15, el ejecutivo recibió 30 452 solicitudes por vía telemática: 14 692 procedentes de Bizkaia; 10 721 de Gipuzkoa; y 5039 de Álava.

De ellas, la inmensa mayoría son solicitudes de ayuda para la crianza de hijos e hijas menores de 3 años de edad: 27 388. Hay 3012 solicitudes de abono para menores de entre 3 y 7 años de edad al tratarse de terceros o sucesivos hijos o hijas. Además en 52 de las peticiones el o la menor tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %, o una situación de dependencia, lo que supone que tendrá derecho a percibir el doble de la cantidad habitual.

A esas solicitudes telemáticas deben sumarse otras cerca de 1800 solicitudes recibidas de diferentes organismos habilitados para realizar las demandas, como ayuntamientos y oficinas de Correos.