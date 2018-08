Economía

Merkel rechaza colectivizar las deudas de los países de la eurozona

27/06/2012

La canciller alemana cree que Mariano Rajoy ha hecho "lo correcto" al pedir ayuda financiera para el sector bancario.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha rechazado de plano cualquier mecanismo de colectivización de las deudas soberanas de los países miembros de la zona euro y ha tildado las diferentes soluciones de "falso" camino para salir de la crisis.



En la declaración de gobierno previa a la cumbre europea, la jefa del Ejecutivo alemán ha criticado que en Bruselas se vaya a hablar "demasiado" de "eurobonos, 'eurobills' o de un fondo de amortización de la deuda" y "demasiado poco de supervisión fiscal".



La canciller señala que emitir eurobonos sería repetir un "error del pasado" y agrega que sólo cuando se hayan aplicado los controles fiscales necesarios a nivel europeo se podrá empezar a hablar sobre la colectivización de las deudas soberanas.

Merkel, ha advertido de que no existen soluciones "ni rápidas, ni sencillas" para resolver la crisis de la zona del euro, que se debe "atajar de raíz" en un proceso de sucesivos pasos.



"No podemos prometer lo que no podemos cumplir y debemos aplicar aquello que hemos acordado. El mundo espera nuestras decisiones" y quiere saber a dónde vamos”, ha subrayado.

Por último, la canciller alemana cree que el presidente de España, Mariano Rajoy, ha hecho lo "correcto" al solicitar la ayuda financiera europea para el sector bancario.