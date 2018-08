Economía

Euskadi cree que no hacen falta más ajustes aunque Europa 'pida más'

03/07/2012

Idoia Mendia, portavoz del Gobierno Vasco, cree que con los recortes aprobados hasta ahora "sería suficiente".

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha asegurado que los recortes aprobados por el Gobierno central ya "son suficientes", pero se ha mostrado convencida de que Europa "pide más", y el Ejecutivo de España accederá a hacerlos.

Durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Mendia ha emplazado a ver "qué recortes presenta" el Gabinete de Mariano Rajoy. "Creo que con los que hay hasta ahora sería suficiente, pero tal vez Europa pide más y España está dispuesta a hacerlo", ha añadido.

Por otra parte, y ante el mayor esfuerzo" a las Comunidades autónomas reclamado por el presidente del Gobierno, ha recordado que Rajoy gobierna desde noviembre, mientras el Ejecutivo vasco lo hace desde 2009.

Según sus palabras, desde entonces, el Gabinete de Patxi López "está haciendo esfuerzos para mejorar los servicios" al mismo tiempo que reduce gastos.



Nuevos recortes



Mendia ha señalado que espera que esas nuevas medidas no se impongan "con precipitación" y que se planteen con "cabeza" y pensando en los intereses generales.



Con respecto al decreto del Gobierno Vasco que evita el nuevo copago farmacéutico en Euskadi, la única comunidad en la que no se aplicará, Mendia ha explicado que no se trata de una actitud de "insumisión", sino que lo que quiere el Ejecutivo de López es que los ciudadanos vascos "no sufran" los efectos del Real Decreto del Gobierno central.