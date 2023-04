Economía -

CONGRESO

En la apertura del V Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que ha arrancado hoy en Bilbao, la consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha afirmado que "la salud plena de los trabajadores es un derecho y una oportunidad competitiva".

EITB MEDIA

publicado: 24/04/2023 11:10 (UTC+2)

última actualización: 24/04/2023 11:33 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: "Lan-segurtasunik gabe kalitatezko enplegurik ez" dagoela adierazi du Mendiak

Más de 100 profesionales internacionales del ámbito de la prevención de riesgos laborales y la seguridad industrial analizarán los principales retos en materia de salud en el V Congreso Internacional de Seguridad y Salud que ha comenzado hoy, bajo el lema "Asumiendo retos, sumando esfuerzos" . En el acto inaugural, la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha asegurado que "no hay empleo de calidad si no hay empleo seguro" y ha llamado a la colaboración y participación entre todos los agentes implicados en la seguridad y salud laboral que compartan que "la salud plena de los trabajadores es un derecho y una oportunidad competitiva".

Organizada por Osalan con motivo del 30 aniversario de su creación, durante hoy y mañana la cita buscará integrar la participación de agentes en seguridad y salud laboral y establecer las alianzas. En este sentido, Mendia ha remarcado que en materia de salud laboral "aquí no sobra ningún esfuerzo, y se necesita participación y colaboración". En primer lugar, ha proseguido, "de los empresarios, en cuanto a su responsabilidad específica sobre la seguridad y salud de los trabajadores", pero también "de los agentes sociales y de los delegados de prevención, de la inspección de trabajo y de la autoridad laboral y de todos quienes comparten que no hay empleo de calidad si el empleo no es seguro y que la salud plena de los trabajadores es un derecho y una oportunidad competitiva".

A su juicio, "la clave del futuro en el mercado laboral es la del derecho a la salud y de la competitividad de las empresas" para que "la inversión en las personas y en su bienestar, en el sentido más amplio de la palabra, sean un atractivo para implicarse en la productividad".

La vicelehendakari ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por Osalan en sus 30 años de existencia y ha destacado el esfuerzo compartido en estas tres décadas con agentes sociales y económicos, al tiempo que ha reivindicado su carácter de servicio público, "que ha permitido saltar de la gestión del riesgo a la gestión del bienestar como guía para el futuro".