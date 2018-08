Economía

Cumbre bilateral

Monti asegura que Italia no necesita ayuda con el déficit

Redacción

04/07/2012

Angela Merkel y Mario Monti se han reunido este miércoles en Roma, con la crisis de fondo, y tras el rechazo de Finlandia y Holanda a comprar deuda soberana con fondos de rescate europeos.

El primer ministro italiano, Mario Monti, ha asegurado este miércoles que Italia no necesita "ayuda" para hacer frente a su déficit y ha recordado que, según las previsiones, este "se situará en un 2% del PIB, lo que supone cerca de la mitad de la media europea".

"Italia no ha solicitado ser ayudada, porque no necesita apoyo para hacer frente a su déficit, aunque, como resultado de décadas de políticas presupuestarias no rigurosas, tiene una elevada deuda

pública", ha agregado.



Monti ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en Roma junto a la canciller alemana, Angela Merkel, tras la reunión que ambos han mantenido en la capital italiana para abordar asuntos bilaterales entre los dos países. Ha sido el primer encuentro de ambos mandatarios tras el Consejo Europeo de Bruselas de los pasados 28 y 29 de junio.

El jefe del Gobierno italiano ha dicho estar "satisfecho" por las medidas a corto plazo acordadas "por unanimidad" en ese Consejo Europeo, entre ellas la compra de deuda soberana en el mercado secundario por parte de los fondos de rescate europeos, a lo que ahora se oponen Finlandia y Holanda.



La canciller alemana Angela Merkel ha coincidido con el primer ministro italiano en que el pasado Consejo Europeo, en el que se acordó además la inyección directa de fondos de rescate europeos a la banca en apuros, como solicitaba España, se alcanzaron "soluciones satisfactorias para todos".



Rechazo de Finlandia y Holanda



La cumbre bilateral entre Italia y Alemania llega en un momento en el que gran parte de la actualidad comunitaria se centra en el rechazo de Finlandia y Holanda a que se utilicen los fondos de rescate europeos para comprar deuda soberana de los países en apuros en el mercado secundario, una iniciativa promovida por el propio Monti.



El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, instó ayer en el Parlamento Europeo a todos los socios comunitarios a que respeten las decisiones de la cumbre de Bruselas e incidió en que "nadie puede bloquear las decisiones", aunque el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que entrará en vigor previsiblemente este mes, basa su toma de decisiones en la unanimidad.



Sobre este asunto, Merkel dijo que "no existen peticiones concretas, así que no hay necesidad de maniobrar". Añadió que las discusiones sobre ese tema en el seno de la reciente cumbre de la Unión Europea (UE) fueron "de carácter general" y subrayó que los fondos tienen unas directrices que deben cumplirse.