Economía

La Audiencia Nacional

La AN admite la querella del 15M e imputa a Rato y a Bankia

Redacción

10/07/2012

Por otro lado, los grandes responsables políticos y de las cajas tendrán que dar explicaciones en el Congreso.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M e imputa al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y al antiguo consejo de administración por, entre otros delitos, estafa con el fin de captar inversión y administración desleal.



Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto notificado hoy en el que admite la querella y la acumula a la presentada por UPyD por una "identidad sustancial" entre los distintos hechos imputados, aunque aumenta los delitos.



Andreu ha adoptado esta decisión en contra del criterio fiscal que considera que no debe admitirse la querella porque "en este momento no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas", por lo que, a su juicio, el 15M no podría personarse como acusación particular, lo que sí ha aceptado la Audiencia.

La iniciativa del 15-M que fue financiada tras la recogida de más de 19.000 euros en apenas 24 horas, cuenta con el apoyo de colectivos como '15MpaRato', la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Plan de Rescate Ciudadano y Iaioflautas de Cataluña, entre otros.

Los colectivos querellantes también han anunciado que sus acciones judiciales se ampliarán a los exdirectivos de otras cajas de ahorro y "algún político" cuya identidad no han querido revelar. "Esto es solo el comienzo", advirtieron.

Rato pide comparecer en el Congreso "lo antes posible"



El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados "lo antes posible" para explicar su gestión al frente de la entidad financiera.



Rato ha reiterado su "total disposición" para analizar y responder cualquier aspecto relacionado con la entidad que presidió durante poco más de un año, antes de que José Ignacio Goirigolzarri tomara las riendas y pidiera una ayuda de 19.000 millones de euros.



Como presidente de Caja Madrid, Rato impulsó la fusión de la entidad con Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y Rioja, creando así el Banco Financiero y de Ahorros BFA), matriz de Bankia.



24 altos cargos públicos comparecerán en el Congreso

En este sentido, el PP registrará este martes en el Congreso las solicitudes de comparecencia de 24 altos cargos públicos y responsables de cajas de ahorros, entre ellos Rodrigo Rato, ante la Comisión de Economía de la Cámara Baja a partir de este mes de julio.

Lo ha anunciado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso el portavoz del PP, Alfonso Alonso, quien ha destacado que las comparecencias arrancarán en julio e incluirán al actual presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri, al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y a directivos y exdirectivos de cajas intervenidas, como Narcís Serra o Mauro Varela.

En la amplia relación de comparecientes requeridos por el PP figuran los ex vicepresidentes económicos del anterior gobierno socialista, Pedro Solbes y Elena Salgado, así como el anterior secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa y su sucesor en el cargo, Fernando Jiménez Latorre.