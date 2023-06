La plantilla de la autopista AP-8 de Bizkaia convoca 11 jornadas de huelga entre junio y julio

Economía -

Serán los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29 y 30 de junio y el 1, 2 y 3 de julio. Se trata de una protesta ante el recorte de personal llevado a cabo por la empresa Gesbisa. ELA ha señalado que las negociaciones llevan más de 18 meses bloqueadas.

publicado: 08/06/2023 11:52 (UTC+2)

última actualización: 08/06/2023 12:08 (UTC+2)

Tras señalar que las negociaciones llevan más de 18 meses bloqueadas, el sindicato ha indicado que, "pese a ser un servicio público subcontratado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante su sociedad publica Interbiak, ésta ha estado ausente en todos estos meses de bloqueo".

Mientras tanto, ha censurado, la empresa concesionaria, Gesbisa, "insiste en no puede atender las reivindicaciones de la plantilla debido a lo ajustado del pliego de condiciones por el que fue adjudicada la explotación de la vía". La empresa, ha dicho ELA, "sigue sin atender las mejoras de carácter social propuestas y sin garantizar que se mantenga el poder adquisitivo".

El comité de empresa de Gesbisa exige a la Diputación que actúe en este conflicto, que "no se posicione del lado de la empresa" y que "atienda las reivindicaciones de la plantilla". En caso de que no sea capaz de lograrlo, "debería revertir el servicio y realizar la gestión pública del mismo", plantean, para anunciar que, de no atenderse sus reivindicaciones, además de los días convocados, habrá nuevas huelgas y movilizaciones.