Los ertzainas anuncian que protestarán durante la presentación del Tour el jueves en Bilbao

Instan al Departamento de Seguridad a ver que "miles de compañeros están saliendo a la calle para reclamar lo que creemos que es justo", y a no cerrarse en banda. También han denunciado una campaña mediática muy fuerte contra los ertzainas, "llegando a unos límites que no habíamos visto nunca".

publicado: 27/06/2023 11:28 (UTC+2)

última actualización: 27/06/2023 13:22 (UTC+2)

Los ertzainas denuncian que siguen sin recibir una llamada del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para negociar la renovación del convenio. Así las cosas, han anunciado que este jueves por la tarde, durante la presentación de los equipos del Tour en Bilbao, llevarán a cabo otro acto de protesta en la capital vizcaína.

Varios cientos de ertzainas se han movilizado hoy de nuevo en Vitoria-Gasteiz, con una manifestación desde la sede del Parlamento Vasco hasta Lehendakaritza, donde se celebraba el Consejo del Gobierno Vasco. La marcha ha cortado de nuevo el tráfico del tranvía. Los agentes han respondido al llamamiento conjunto de los sindicatos ErNE, Esan, Euspel y Sipe y del colectivo 'Ertzainas en lucha'.

El pasado viernes hubo una breve e infructuosa reunión de la mesa de negociación de las condiciones laborales en la Ertzaintza, en la que los sindicatos se levantaron de la cita al considerar que no había una oferta digna, y las dos partes se cruzaron acusaciones. Desde entonces no ha habido más llamadas desde el Gobierno Vasco a los sindicatos, según ha explicado este martes el secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura.

"Tenemos la esperanza de que nos llamen, pero a día de hoy no la ha habido. Aquí tengo el teléfono activado, o sea que si llaman ahora mejor que luego. También digo que para que se vean las circunstancias, yo no tengo el teléfono ni del consejero ni de las 2 viceconsejerías. Ese es el respeto que nos están dando mientras están diciendo que se quieren sentar a negociar, pero ni una sola llamada", ha resumido.

El representante sindical no ha querido pronunciarse sobre si corre peligro la celebración del Tour por las protestas de los ertzainas: "No nos queremos poner en esa situación. Después de años de recortes yo creo que tiene que haber convenio". En ese sentido, ha instado al Departamento de Seguridad a ver que "miles de compañeros están saliendo a la calle para reclamar lo que creemos que es justo", y a no cerrarse en banda. También ha denunciado una campaña mediática muy fuerte contra los ertzainas, "llegando a unos límites que no habíamos visto nunca".