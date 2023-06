Metro Bilbao cobrará el 100 % de las tarifas entre el 1 y el 13 de julio

Economía -

BIZKAIA

Así lo ha anunciado el Consorcio de Transportes de Bizkaia que establece que volverá a aplicar la reducción del 50 % tras aprobar, el 12 de julio, una nueva reducción del 50 % en su Consejo General, y una vez publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia.

EITB MEDIA

publicado: 27/06/2023 13:55 (UTC+2)

última actualización: 27/06/2023 14:57 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Metro Bilbaok tarifen % 100 kobratuko du uztailaren 1etik 13ra bitartean

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha anunciado que desde el próximo 1 de julio las tarifas en el Metro Bilbao se pagarán al 100 % hasta la aprobación de una nueva reducción al 50 %, prevista para la celebración del Consejo General, el próximo 12 de julio.

Esta medida, según ha podido saber EITB Media, afectará solo a Metro Bilbao, y solamente en los casos en que se hagan validaciones instantáneas, es decir, no afectará a los abonos, siempre que no se adquieran entre las fechas en los que no estarán vigentes los descuentos.

Según se indica en una nota el CTB, la celebración de dicho Consejo General está prevista para el próximo 12 de julio, por lo que "si no hay alegaciones", la reducción de las tarifas al 50 % se aplicará de nuevo después de que se publique su aprobación en el Boletín Oficial de Bizkaia, previsiblemente el 13 de julio.

El Consejo no se puede reunir antes, porque, al tratarse de tasas, se necesitan 30 días hábiles de exposición publica, y fueron aprobadas el 30 de mayo.

La suspensión del descuento solamente afectará a Metro Bilbao, ya que en el caso de Bilbobus y Bizkaibus aún no se sabe cómo se procederá hasta el citado Consejo.