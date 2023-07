Un laboratorio alavés comercializará unas tiras que detectan drogas de sumisión en las bebidas

Economía -

Detección de drogas

La empresa Alba Biotech espera poner a venta para el final de este año este novedoso producto que ha desarrollado junto a la UPV/EHU.

Agencias | EITB Media

publicado: 20/07/2023 14:57 (UTC+2)

última actualización: 20/07/2023 15:05 (UTC+2)

El laboratorio alavés Alba Biotech ha presentado en Vitoria-Gasteiz las primeras tiras reactivas que detectan, al momento, drogas de sumisión en las bebidas. La empresa espera comercializar este novedoso producto, desarrollado junto a la Universidad del País Vasco, para finales de este año.

Ane Fernández de Arbina, CEO del laboratorio, ha explicado que el nombre comercial de las tiras será Test4Safe y que se ha elaborado con una tecnología mundialmente novedosa, que ya se ha patentado en España y está en proceso de patente europea.

El funcionamiento del producto es sencillo. Se trata de una tira reactiva, del tamaño de una tirita, que se sumerge en la bebida y, en unos segundos, cambia de color: se pone rosa si no hay drogas y azul intenso si las detecta. Es una tirita que está pensada para llevar en la cartera, el bolso o en la funda del móvil.

La tira reacciona a dos de las cuatro drogas más usadas en la sumisión química, la ketamina y el diazepán. Asimismo, el laboratorio está ultimando la tecnología para que detecte la también burundanga. Sin embargo, por ahora no detecta la cuarta droga más usada en esta sumisión, el éxtasis líquido.

Fernández de Arbina ha resaltado que la fiabilidad es muy alta. Asegura que han hecho pruebas con distintos volúmenes de bebida y cantidades de droga y los resultados han sido siempre correctos.

El laboratorio ha querido hacer hincapié en que apuestan por la prevención, no por crear alarma. La idea del producto no es que la usuaria esté continuamente metiendo las tiras en la bebida, sino que se usen en situaciones de duda. La CEO ha recordado que el problema con estas drogas es que son inodoras e incoloras, y saben muy poco, de manera que la víctima no se entera de que se las han echado en la bebida.

En un principio los usuarios podrán encontrar estas tiras en las farmacias. No obstante, los creadores están contemplando otros canales de distribución como la hostelería, los ayuntamientos o las empresas que organizan eventos.