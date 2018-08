Economía

Comunicado oficial

Murcia pedirá en septiembre el 'rescate' al Gobierno

Redacción

23/07/2012

El presidente de la Región de Murcia ha confirmado que tiene previsto pedir en septiembre hasta 300 millones de euros del fondo de liquidez para las comunidades autónomas.

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha confirmado este lunes que tiene previsto pedir en septiembre hasta 300 millones de euros del fondo de liquidez para las comunidades autónomas puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero ha negado que se trate de un rescate y ha sostenido que se trata de refinanciar la deuda a condiciones más ventajosas que las que impondrían los bancos.

Murcia se convierte así en la segunda comunidad autónoma, después de la Comunidad Valenciana, en confirmar que se acogerá a este mecanismo.

"Estamos valorando la posibilidad, según estadísticas de lo que venimos colocando en deuda, de 200 millones, a lo sumo 300 millones", ha dicho Varcárcel en un encuentro con la prensa en Bruselas, aunque ha indicado que todavía no es posible precisar la cifra con exactitud.

"Murcia no va a pedir el rescate al Estado. Murcia lo que hace es solicitar fondos de liquidez que no tienen nada que ver con el

rescate", ha dicho Valcárcel. "Un rescate no, porque un rescate es una cuestión de emergencia", ha sostenido.

"Si yo tuviera la necesidad de solicitar un rescate lo solicitaría visto y no visto. Lo que ocurre es que no es preciso tener que llegar a ese extremo", ha dicho.