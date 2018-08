Economía

Crisis económica

Alonso: 'Para ser competitivos es necesario una moderación salarial'

Redacción

11/08/2012

Alfonos Alonso critica la poca "ejemplaridad" de algunos directivos que han seguido cobrando "grandes sueldos" mientras hacían ajustes en sus empresas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha admitido que para que España vuelva a producir y a ser competitiva es necesario entrar en una senda de "moderación salarial". En este sentido, y aunque admite que en España el salario medio "no es extraordinariamente alto", también precisa que el problema fundamental que hay en este país es el paro.

"Es verdad que el país, para ser productivo, para poder competir, ha de entrar en una senda de moderación salarial", ha reconocido Alonso, para añadir que esto es algo que "entiende todo el mundo, lo entienden los sindicatos, los empresarios y los trabajadores".

El dirigente popular respondía así al ser preguntado por el informe que ha trascendido esta semana del Banco Central Europeo (BCE), en el que la autoridad monetaria pronosticó que en el futuro se producirá "una acusada caída de la remuneración por asalariado" en España, "como consecuencia de nuevos recortes de los salarios del sector público y del impacto de la reforma laboral".

Por otra parte, ha criticado que, en su opinión, "no ha habido mucha ejemplaridad" por parte de algunos directivos, "que han seguido cobrando sueldos muy altos mientras se realizaban ajustes importantes en sus empresas". "Esta es una situación que, naturalmente, genera tensión social y es lógico que genere", ha recalcado.

Finalmente, tras reconocer que el salario medio en España "no es especialmente alto", Alonso ha advertido de que en realidad "el problema fundamental de España es el paro". "Hay más de cinco millones que no tienen sueldo, no tienen la posibilidad de tener un salario. Este es el problema fundamental que nosotros tenemos", ha concluido.