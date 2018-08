Economía

El PSN pide una paga de fin de año para los funcionarios

16/08/2012

El PSN defenderá en el Parlamento foral y en los ayuntamientos la creación de una paga que compense la supresión de la paga extra de Navidad decretada por el Gobierno español y acatada por el navarro.

El PSN defenderá en el Parlamento foral y en los ayuntamientos donde tiene representación una moción en la que pide la creación de una "paga especial de fin de año" para los funcionarios que compense la supresión de su paga extraordinaria de Navidad decretada por el Gobierno español y que Navarra acatará.

Así lo ha anunciado en conferencia de prensa el portavoz parlamentario del PSN, Juan José Lizarbe, quien ha explicado que la iniciativa, que consistiría en una paga "de cuantía equivalente a la del mes de julio, no consolidable", sería de aplicación a los empleados de la administración foral y municipal y a los de empresas públicas forales, no a los de carácter estatal sobre los que Navarra no tiene competencias.

Ha subrayado que los socialistas acatan la ley y por tanto están dispuestos a cumplir el Decreto que obliga a retirar la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios, aunque critican la medida porque será "un retroceso", ya que desaparece la posibilidad de usar alguna de las tres virtualidades que tiene esa paga para la economía, como era "ahorrar, gastar o invertir".