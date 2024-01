La industria audiovisual genera un impacto de 58 millones y supera los 1000 días de rodaje en Bizkaia

Economía -

Balance 2023

En 2023 se rodaron en territorio vizcaíno 151 producciones, entre ellas, 12 largometrajes, 7 series, 33 cortometrajes, 21 documentales, 31 programas de televisión, 8 videoclips, 2 webseries, 33 spots publicitarios y 4 sesiones de fotos.

EITB Media

publicado: 29/01/2024 12:00 (UTC+1)

última actualización: 29/01/2024 11:02 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Ikus-entzunezko industriak 58 milioiko eragina izan du Bizkaian, eta 1.000 filmaketa-egunen langa gainditu da

El impacto económico directo generado por los proyectos audiovisuales apoyados por Bilbao Bizkaia Film Commission asciende a 58,5 millones de euros, cifra que se ha multiplicado por cuatro respecto al dato obtenido en 2021 (13,8 millones de euros). Respecto al impacto económico inducido, en 2023 ascendió a 139,6 millones de euros, seis veces superior al de 2021.

El balance de actividad de 2023 de Bilbao Bizkaia Film Commission ha sido presentado hoy en el edificio Ensanche por el concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, y la diputada foral del Área de Promoción Económica, Ainara Basurko.

En 2023 se rodaron 151 producciones, que sumaron 1026 días de rodaje en Bizkaia, un dato récord con un aumento del 74 % respecto a la cifra de jornadas del año anterior. 12 largometrajes y 7 series, son las producciones que más crecieron, 140 % y 40 % respectivamente, generando un 90 % del gasto real del impacto económico, en el primer año con los nuevos incentivos fiscales.

Además, 269 producciones han sido atendidas, de las cuales 68 han sido internacionales, han supuesto la movilización de un total de 1113 personas de equipos técnicos y artísticos (sin incluir personas figurantes).

33 cortometrajes, 21 documentales, 31 programas de televisión, 8 videoclips, 2 webseries, 33 spots publicitarios y 4 sesiones de fotos completan la actividad.

Según los responsables políticos, "el tirón de los nuevos incentivos fiscales en su primer año de aplicación, ha consolidado a Bilbao y Bizkaia como destino preferente para la industria audiovisual. Todo ello ha tenido como localizaciones 67 municipios del territorio, con Bilbao como epicentro de las mismas".

"La ciudad vive un excelente momento como escenario preferente para la industria audiovisual", ha destacado Ochandiano. Por su parte, Basurko ha asegurado que "2023 ha sido un gran año para el impulso de la industria audiovisual y para la Bilbao Bizkaia Film Commission".

Los siguientes títulos de largometrajes se han rodado en Bizkaia: 'Hate Songs' dirigida por Alejo Levis, 'Una Ballena' de Pablo Hernando, 'Anatema' de Jimina Sabadú, 'El bus de la vida' y 'Cuatro Paredes' de Ibon Cormenzana, 'El Hoyo 2' dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, 'Nina' de Andrea Jaurrieta, 'El Molino' de Alfonso Cortés-Cavanillas, 'Jone, Batzuetan' de Sara Fantova, 'Nosotros' de Helena Taberna, 'No puedo vivir sin ti' dirigida por Santiago Requejo o 'Marco' de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga.

En cuanto a series, destacan 'The othe side' creada por Daniel Écija para Disney+, 'Detective Touré' basada en las novelas de Jon Arretxe para EITB y RTVE, 'Ángela' (Atresmedia/Disney+), 'Querer' (Movistar+), 'Cicatriz' (Amazon Prime/RTVE) o 'Romi' (Mediaset). También el documental para National Geographic 'Europe from above' o programas de televisión como 'Fushigi Hakken' para el canal Tokyo Broadcasting.

Además, según los dirigentes, las perspectivas para este primer trimestre del año "son muy positivas" con producciones ya terminadas como el rodaje de la serie 'Querer' y con varias en marcha este mes de enero - las series 'Romi' y 'Cicatriz', así como las películas 'Cuerpo Escombro' y 'Sin Instrucciones', o la grabación de 'Soy Nevenka', dirigida por Iciar Bollaín, que también arranca a finales de este mes.