Economía

Energía nuclear

Investigan si Garoña tiene el mismo fallo que una nuclear belga

Redacción

23/08/2012

El Consejo de Seguridad Nuclear (CNS) está estudiando la documentación de la fabricación de las vasijas de la central nuclear.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CNS) está estudiando la documentación de la fabricación de las vasijas de Cofrentes y Garoña -realizadas por la misma empresa del reactor Doel 3, cerrado en Bélgica por posibles fisuras-, unos defectos que en el primer caso "potencialmente" no le afectarían y que en el segundo "no son directamente extrapolables".



En una nota, el Consejo de Seguridad Nuclear afirma que la vasija de Cofrentes (Valencia) -según datos preliminares-, "no estaría potencialmente afectada" por los defectos detectados en Bélgica, puesto que los procesos y materiales de fabricación de su vasija (chapas semicirculares soldadas verticalmente), son distintos a los de la de Doel 3 (tres anillos de forja soldados horizontalmente).



En Garoña, la fabricación utilizada para su vasija fue similar al usado en Doel 3, aunque hay "diferencias como el tamaño de la vasija, el espesor, las dimensiones, el número de piezas forjadas y el tipo de reactor, que es de agua en ebullición (BWR), que hacen que los defectos de la vasija del reactor de agua a presión (PWR) de Doel 3 no sean directamente extrapolables".



La Agencia Federal de Control Nuclear de Bélgica (FANC), tras detectarse indicaciones de defectos en la vasija de Doel 3, que podrían provenir de la fabricación, convocó el pasado 16 de agosto a los reguladores nucleares de EE. UU., Francia, Suiza, Suecia, Holanda, Alemania, Reino Unido y España.