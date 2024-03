Jornada de huelga de la plantilla de Bilbobus este lunes por la renovación del convenio

Economía -

Conflicto laboral

Será la primera de 24 horas, de otras tres que se celebrarán el 20, 25 y 27 de este mes, precediendo a la huelga indefinida que han convocado a partir del 9 de abril.

agencias | eitb media

publicado: 17/03/2024 10:32 (UTC+1)

última actualización: 17/03/2024 10:32 (UTC+1)

Los empleados de Bilbobus secundarán este lunes otra jornada de huelga en demanda de la renovación de su convenio, con un paro de 24 horas.

La concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, afirmó que, "a día de hoy", no han encontrado una solución al conflicto en Bilbobus y siguen buscando fórmulas "con garantías legales" porque las planteadas hasta la fecha "no encuentran soporte jurídico". Tras apuntar que el convenio colectivo con los trabajadores alcanzaba hasta el 2021 y desde entonces no ha habido ninguna renovación de la tabla salarial de los trabajadores, manifestó que la empresa está cumpliendo "el servicio como tiene establecido y está pagando a los trabajadores lo que tienen convenido".

La edil añadió que el problema es que la empresa les traslada que no puede asumir "ninguna nueva subida salarial" porque "le supondría un fuerte desequilibrio económico del contrato y una quiebra económica del mismo".

Nora Abete reconoció que los trabajadores, por su parte, están "legítimamente reclamando un incremento salarial" porque "tienen el salario congelado desde el año 2021".