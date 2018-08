Economía

Sanidad

Navarra expulsará de las listas de espera por no acudir a una consulta

Redacción

10/09/2012

El departamento de Salud navarro presenta un plan de gestión y priorización de las listas de espera.

Noticias (1) Navarra acudirá al TC contra los recortes en Salud y Educación

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha elaborado un plan de gestión y priorización de las listas de espera que incluye suprimir de las mismas a aquellos pacientes que no acudan sin justificación ni previo aviso a una cita.



Y es que el año pasado, según los datos facilitados en conferencia de prensa por la consejera Marta Vera, 44.795 personas no se presentaron a la cita que tenían en consultas especializadas, el 15% de las totales; otras 3.256 no acudieron a la prueba diagnóstica que se le iba a realizar, el 2,2 por ciento; y 11.420 hicieron lo mismo en sus citas con enfermería, el 6,9 por ciento.



Vera ha precisado que el objetivo del plan es reducir el número de personas en lista de espera y el tiempo medio de la espera y ha puntualizado que el departamento pretende que en dos años las listas vuelvan a los niveles que tenían en 2010.

Entonces había alrededor de 7.000 personas en espera de cirugía y 23.000 para primera consulta especializada, unas cifras que ahora se han incrementado hasta casi 10.000 y 34.000, respectivamente.



A todas estas medidas Vera ha añadido la implantación de un registro general de pacientes en lista de espera, la extensión de la TIC y el desarrollo de un protocolo de garantías máximas de espera.