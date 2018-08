Economía

Ministerio de Economía

El 'banco malo' estará en marcha a principios de diciembre

Redacción

13/09/2012

Por otro lado, las entidades financieras que están intervenidas por el FROB recibirán la ayuda pública después de que a principios de noviembre se aprueben sus programas de reestructuración.

El conocido como ‘banco malo’ estará en marcha a principios de diciembre, según ha desvelado hoy el ministro de Economía Luis de Guindos. "Ayudará a disipar las dudas de los inversores sobre el valor real de los activos inmobiliarios", ha señalado.



Por otro lado, las entidades financieras que están intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), recibirán la ayuda pública después de que a principios de noviembre se aprueben sus programas de reestructuración.



Así lo ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la convalidación en el Congreso de los Diputados de la tercera reforma financiera aprobada por el Gobierno para sanear el sector (Real Decreto ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito).

Durante su intervención, el ministro ha confirmado que a finales de septiembre se conocerán los resultados de las necesidades de capital de la banca que publicará la consultora Oliver Wyman, banco a banco.



No obstante, según ha matizado De Guindos, estas necesidades de capital "no tendrán porque coincidir con las inyecciones que se lleven a cabo, ya que hay entidades que podrán financiarse por sí mismas".



El ministro de Economía también ha adelantado que aquellas entidades incluidas en el "grupo 1" según el memorándum de entendimiento de la ayuda europea a la banca española, es decir, aquellas intervenidas por el FROB, recibirán la ayuda después de que la Comisión Europea apruebe sus programas de reestructuración a principios de noviembre.



En el caso de las entidades "del grupo 2", que son aquellas que no puede asumir su déficit de capital sin ayudas públicas, el proceso de aprobación de su plan de reestructuración se prolongará hasta finales de diciembre.



Por último, en el caso "del grupo 3", entidades que se prevé puedan hacer frente a sus déficit de capital por sí mismas, tras la presentación de su plan de recapitalización en octubre, tendrán hasta junio para demostrar que pueden hacer frente a sus necesidades de capital sin apoyo público, ha asegurado el ministro.