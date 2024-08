Trabajadores de Cementos Rezola siguen con la huelga porque "la empresa llevará a cabo despidos traumáticos"

Economía -

Heidelberg Materials

Así pues, la huelga cumplirá a finales de agosto los dos meses de duración, ya que tanto LAB como ELA afirman que hay tiempo para que la dirección de Heidelberg Materials "pueda cambiar su decisión".

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 09/08/2024 17:35 (UTC+2)

última actualización: 09/08/2024 17:42 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Cementos Rezolako langileek greban jarraituko dute enpresak 'kaleratze traumatikoak' gauzatuko dituelako

Los trabajadores de la planta de Cementos Rezola de Donostia han decidido seguir con la huelga, que está en marcha desde el pasado 28 de junio a causa del ERE presentado por la empresa. Según una nota presentada por el sindicato LAB, los trabajadores entienden que la empresa realizará despidos "traumáticos".

Y es que, el expediente de regulación de empleo presentado por Cementos Rezola afecta a más de la mitad de la plantilla, unos 56 trabajadores.

"Nuestra condición para un acuerdo ha sido, desde el principio, que no haya despidos traumáticos y no ha sido así. No se garantiza que las salidas sean voluntarias y además se pretende despedir a algunos trabajadores seleccionados por la empresa en peores condiciones que el resto", ha denunciado LAB a través de la nota.

Además, el sindicato considera que aún hay tiempo para que la dirección de Heidelberg Materials "pueda cambiar su decisión", que no se pondrá en marcha hasta el 31 de agosto.

A pesar de que este lunes la compañía alemana afirmara que 51 de los 56 trabajadores afectados se han acogido a la oferta de la empresa, tanto LAB como ELA entienden que estas salidas no son voluntarias. Es por ello el motivo de la continuación de la huelga.

Casi dos meses de huelga

Tras anunciar el pasado 10 de junio la paralización de la producción de clínker dentro de un proceso de descarbonización de la fabricación de cemento, la dirección de la planta notificó el pasado martes 18 el ERE derivado de dicha paralización afectaría a 56 trabajadores.

Por su parte, Heidelberg Materials informó de que había diseñado una "alternativa laboral a todas las personas afectadas" y había ofrecido 15 prejubilaciones, 30 recolocaciones internas (en otras plantas del grupo) y 11 recolocaciones externas.