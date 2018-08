Economía

El Consejo Vasco de Finanzas se celebrará el 23 de octubre

25/09/2012

El Gobierno Vasco ha convocado la próxima reunión del organismo para dos días después de las elecciones, a pesar de que PNV y PP pidan adelantar el debate al 15 de este mes.

El Gobierno de Patxi López Vasco ha decidido convocar el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) el 23 de octubre, dos días después de las elecciones autonómicas vascas, al considerar que dada la trascendencia de las decisiones que tiene adoptar este órgano su reunión debe sacarse del debate electoral.



La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Idoia Mendia, ha dado a conocer esta decisión tras el Consejo de Gobierno, poco después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco haya convocado el 2 de octubre un debate para tratar de adelantar la reunión del CVF a antes del día 15 del próximo mes, como ha solicitado el PNV basándose en lo que regula la legislación.



Mendia ha señalado, sin embargo, que al margen de lo que decida el 2 de octubre el Parlamento, la convocatoria se hará el día 23 para que no interfiera en la campaña electoral.



De este modo, el Gobierno Vasco ha decidido no tener en cuenta el resultado de la proposición no de ley presentada por el PNV y respaldada por el PP en el Parlamento. Las proposiciones no de ley no son vinculantes para el Gobierno Vasco.

Bizkaia no entiende la 'cerrazón' del Gobierno al retrasar el Consejo



La Diputación Foral de Bizkaia ha pedido al Gobierno Vasco que reconsidere su decisión y convoque el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) CVFP antes del 15 de octubre, ya que no comprende su "cerrazón e incumplimiento de la Ley" al retrasarlo.



En un comunicado, la Diputación ha criticado la decisión del Gobierno Vasco de retrasar la reunión al 23 de octubre, "desoyendo la petición unánime de las tres Diputaciones Forales".