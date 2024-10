Bilbao trabajará para que el vuelo directo con Nueva York se prolongue más allá de septiembre de 2025

Mientras, el PP de Álava ha acusado a PNV y PSE-EE de "incumplir sus compromisos con Foronda y su propio acuerdo de gobierno en el que se anunciaba que Foronda iba a ser la referencia en vuelos transoceánicos, el aeropuerto de referencia de Euskadi".

El Ayuntamiento de Bilbao trabajará para que el vuelo directo con Nueva York desde el Aeropuerto de Loiu, que se iniciará en la próxima primavera, se extienda más allá de septiembre de 2025. Así lo ha dado a conocer esta mañana el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

United Airlines anunció este pasado jueves un nuevo servicio de temporada directo tres veces por semana entre el Aeropuerto de Bilbao y su centro en Nueva York/Newark a partir del 1 de junio de 2025 (sujeto a aprobación gubernamental).

Tras mostrarse "emocionado" por esta noticia, Aburto ha resaltado más el aspecto económico que el turístico de esta nueva conexión aérea, porque "la conectividad es un factor de competitividad". Asimismo, ha anunciado que seguirá "peleando" para que esa conexión, "que es estacional de mayo a septiembre, siga en un futuro".

Según ha resaltado, es un "hito histórico y muy potente desde el punto de vista económico para mejorar el desarrollo económico" en Bilbao y en la Comunidad Autónoma Vasca.

PP de Álava: "PNV y PSE-EE incumplen sus compromisos con Foronda"

El anuncio de la conexión con Loiu ha levantado polvareda política. Así, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha acusado a PNV y PSE-EE de "incumplir sus compromisos" con el aeropuerto de Foronda y ha anunciado que reclamará en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en las Juntas Generales de Álava "vuelos transoceánicos y una estrategia para potenciar" el aeropuerto alavés.

En un comunicado, Oyarzabal ha afirmado que "una vez más PNV y PSE-EE vuelven a dejar a Álava atrás" e "incumplen sus compromisos con Foronda y su propio acuerdo de gobierno en el que se anunciaba que Foronda iba a ser la referencia en vuelos transoceánicos, el aeropuerto de referencia de Euskadi".

"Vemos que vuelve a ser todo un engaño, que dejan a Foronda atrás, incapaces de establecer un plan estratégico para Foronda", ha criticado antes de insistir en que "para PNV y PSE-EE, Álava no está en la agenda".

Oyarzabal ha señalado que "los expertos coinciden en que Vitoria-Gasteiz reúne las mejores condiciones para ese tipo de vuelos". "Aquí lo grave es que la noticia de que Loiu será quien recupere los vuelos transoceánicos pille a las instituciones alavesas a contrapié", ha criticado.

En este sentido, cree que "PNV y PSE-EE en Álava no han hecho su trabajo" y "mientras Loiu toma decisiones, aquí el Ayuntamiento y la Diputación llevan demasiado tiempo en Babia".

El portavoz de PP Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, por su parte, ha denunciado "las continuas mentiras de PSE y PNV con Foronda" y cree que ambas formaciones "vuelven a demostrar que su apuesta es Bilbao frente a Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi".

Maider Etxebarria: "Una cosa no quita la otra"

Por el contrario, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la socialista Maider Etxebarria, ha dicho que no cree que la conexión de Loiu con la ciudad de New York afecte a la aspiración que tiene el aeródromo alavés de Foronda por acoger vuelos transoceánicos. "Una cosa no quita la otra", ha afirmado.

Cuestionada al respecto por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Etxebarria ha descartado que haya una "competencia" entre aeropuertos vascos a la hora de ofertar vuelos transoceánicos.

"Existen numerosos vuelos transoceánicos y las instituciones seguiremos trabajando por la apuesta de que Foronda tenga vuelos transoceánicos", ha indicado, para reiterar "la apuesta clara por el desarrollo de la actividad de pasaje de Foronda", ya que "es evidente que hay que mejorar las cifras de pasajeros".

"Somos referencia en mercancías. Hace pocos días conocimos la inversión de 40 millones de DHL en carga y la apuesta es clara por mejorar las cifras de pasajeros", ha señalado.