El Parlamento Vasco apuesta por mantener un 20 % de descuento en el transporte público en 2025

El Estado español es quien paga actualmente el 30 % restante hasta llegar a la bonificación actual del 50 %.

publicado: 14/11/2024 15:56 (UTC+1)

última actualización: 14/11/2024 15:56 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: 2025ean garraio publikoak % 20ko deskontua izaten jarraitzearen alde egin du Eusko Legebiltzarrak

El Parlamento Vasco ha apostado por mantener un 20 % de descuento en el transporte público en 2025, que es la bonificación que pagan las administraciones vascas, a la espera de lo que diga el Estado para el descuento actual hasta el 50 %, y optar en el futuro por un sistema de descuento progresivo y basado en la renta.

Ha sido Amancay Villalba, del grupo de EH Bildu, la que ha llevado a la Cámara una propuesta para prorrogar los descuentos del 50 % para el transporte público en la Comunidad Autónoma Vasca.

Actualmente hay una bonificación del 50 %, de la que el Estado paga el 30 % y las instituciones vascas el 20 %. Pero el Gobierno español aún no ha aclarado si la va a renovar para 2025, dado que su vigencia termina el 31 de diciembre, aunque el ministro de Transportes, Oscar Puente, se ha mostrado dispuesto a mantener algunas de las ayudas.

En esta situación, EH Bildu ha propuesto que el Gobierno Vasco y las Diputaciones extiendan el descuento del 50 % a todo el año 2025. Mantendrían el descuento del 20 % que actualmente financian las instituciones vascas y además asumirían el 30 % restante en el caso de que el Estado decida no continuar con estas ayudas.

PNV y PSE-EE han presentado una enmienda, que ha sido aprobada, a favor de que se mantenga la bonificación del 20 % en los títulos de transporte personalizados y los abonos. De esta manera, el restante 30 % se mantendría solo si así lo decide el Estado.

Los dos grupos han recordado que cuando se tomó la decisión de bonificar el transporte, tras la pandemia, la inflación era del casi el 8 % y se decidió la bonificación para ayudar al ciudadano, pero ahora está en el 2 %.

Sí han coincidido PNV, PSE-EE y EH Bildu en proponer para el futuro acelerar la puesta en marcha de un sistema de descuento progresivo y definitivo basado en la renta y el uso del transporte público.

Por su parte, el PP no ha propuesto un descuento fijo, sino avanzar hacia un sistema de bonos y descuentos progresivos para los usuarios frecuentes, y también ha pedido que el transporte público no se base en penalizar al vehículo privado.

Sumar ha apostado por mantener el 50 %, asumiendo si fuera necesario la financiación que actualmente realiza el Gobierno español, y han abogado por el aumento de los descuentos y bonificaciones existentes en la actualidad en el transporte público con el objetivo de tender paulatinamente a la gratuidad del mismo.

A pesar de lo decidido hoy en el Parlamento Vasco a favor del 20 %, no se sabe cuánto será finalmente el descuento en el 2025, no solo porque el Estado aún no lo ha decidido, sino porque las Juntas Generales de Gipuzkoa y Álava -no las de Bizkaia, donde PNV y PSE-EE tiene mayoría- han pedido que en el transporte foral (los autobuses) sí se mantenga el descuento del 50 %.