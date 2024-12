Economía - Empresas

Sidenor amaga con abandonar la compra de la participación de Trilantic en Talgo

Fuentes de Sidenor han explicado que la entrada en Talgo "no es una cuestión de vida o muerte. Si los accionistas actuales no nos quieren en Talgo, nos retiraremos para no gastar inútilmente tiempo y energía".

Talgo. Foto: EFE Talgo. Foto: EFE

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 15/12/2024 15:37 (UTC+1)

última actualización: 15/12/2024 15:40 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Trilanticek Talgon duen partaidetzaren erosketa alde batera uzteko mehatxua egin du Sidenorrek

El grupo siderúrgico vasco Sidenor ha amagado con abandonar la compra del 29,9 % de Talgo que ostenta el fondo Trilantic, una operación que "no es de vida o muerte" para la compañía que preside José Antonio Jainaga. Fuentes de Sidenor han explicado que la entrada en Talgo "no es una cuestión de vida o muerte. Si los accionistas actuales no nos quieren en Talgo, nos retiraremos para no gastar inútilmente tiempo y energía". Sidenor ofrece comprar el 29,9 % de Talgo, actualmente en manos de Trilantic, a un precio de 4 euros por acción, lo que supondría valorar esa participación en 150 millones de euros y en unos 500 millones el total de la compañía. Es una cantidad sustancialmente inferior a los 5 euros por acción (185 millones por el 29,9 % y 620 millones por el 100 %) ofertados por la húngara Ganz Mavag (Magyar Vagon), que en marzo lanzó una opa por la totalidad del capital, vetada finalmente en agosto por el Gobierno español por razones de seguridad nacional. Sin embargo, la oferta se sitúa por encima de los 3,52 euros a que cerraron las acciones de Talgo en Bolsa este pasado viernes. Tanto el Gobierno español como el Ejecutivo vasco han expresado su respaldo a esta operación. El primero destaca que puede ser una solución solvente y dar estabilidad a Talgo y el segundo apoya la entrada de Sidenor si se mantiene su arraigo en Euskadi y se impulsa el empleo. Polonia ha hecho ya una oferta Otras fuentes en el entorno de las compañías han confirmado a la agencia de noticias EFE que en la operación podría entrar Polski Fundusz Rozwoju (PFR), el Fondo Polaco de Desarrollo (una especie de SEPI), público, que controla también la compañía del país Pesa.

