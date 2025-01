El comité de empresa de BSH, "relativamente optimista" tras la reunión de ayer en Madrid

Tanto el comité como el Gobierno Foral ven muy positivo que se haya establecido una mesa de trabajo, ya que marca una diferencia entre no tener esperanzas a tener "un horizonte de posibilidades", según Chivite.

publicado: 11/01/2025 13:49 (UTC+1)

última actualización: 11/01/2025 14:21 (UTC+1)

El comité de empresa de la planta de BSH en la localidad navarra de Esquíroz se ha mostrado "relativamente optimista" tras las reunión mantenida este viernes en Madrid entre el Ministerio de Industria, el Gobierno Foral y la dirección alemana de la multinacional, que ha anunciado el cierre de la fábrica para el mes de junio.

El presidente del comité, Juanjo Hermoso de Mendoza, ha afirmado en ese sentido que lo más importante de la reunión de ayer en el Ministerio es que se ha establecido esa mesa de trabajo en la que se analizarán todas las opciones existentes para la planta navarra.

"Hemos coincidido con el Gobierno de Navarra en que hay que buscar los objetivos de no perder peso industrial y por supuesto tampoco perder puestos de trabajo en BSH", ha afirmado el sindicalista, quien ha destacado que BSH electrodomésticos España ha tenido beneficios de 50 a 60 millones de euros en los últimos años.

Tras indicar que a partir de ahora van a trabajar "codo con codo" con el Gobierno de Navarra, ha considerado que, "si la empresa ha decidido por voluntad propia entrar una mesa a tres en la búsqueda de soluciones", será en clave positiva, aunque están "en un pistoletazo de salida del proceso y todo eso se irá andando a lo largo de estos próximos meses".

"A pesar de todo el impacto emocional, estamos animados" y "no tiramos la toalla", ha asegurado Hermoso. En el comité, "nos dejaremos la piel" y "nos centramos en mantener viva la actividad en BSH aquí única y exclusivamente. El tiempo dirá qué tipo de soluciones se establecen o se dan en función de cómo vaya avanzando todo este proceso", ha declarado.

El Gobierno, comprometido con salvar los puestos de trabajo

Tras un encuentro con el comité de empresa celebrado este sábado en el Palacio de Navarra, la presidenta María Chivite ha señalado a los medios de comunicación que el Gobierno Foral mantendrá la "máxima determinación" en la búsqueda de alternativas viables para la planta en el marco del grupo de trabajo que se va a crear con el Ministerio de Industria y la multinacional.

Chivite ha puesto de relieve sobre la mesa de trabajo que "esta opción no la teníamos ayer" y por tanto "hemos abierto un horizonte de posibilidades y el Gobierno de Navarra está plenamente comprometido en salvar cada uno de los puestos de trabajo y la producción industrial de la planta".

"Necesitamos colaborar, necesitamos trabajar de manera coordinada y, como ellos (los miembros del comité) nos han pedido, transparente y honesta".

Chivite, quien ha mostrado su solidaridad con la plantilla, ha asegurado que el Gobierno de Navarra no renuncia a ninguna opción que sea factible, "porque desde luego cualquier alternativa es mejor que la que teníamos ayer, que es cero".

"Esto es un pistoletazo de salida de una carrera que tiene que ser de fondo, en la que todos los actores tenemos que colaborar y coordinarnos, y todas las opciones estarán encima de la mesa", ha apuntado.

Sobre los motivos alegados por la empresa para el cierre, ha indicado que la compañía se refirió ayer a que se ha reducido la cuota de mercado por un cambio del comportamiento de los consumidores, más orientado al producto de alta calidad.

Además, ha comentado, la empresa ha argumentado que la producción de frigoríficos en Esquíroz está en torno al 30 % y ha aludido a la competencia china y "las gigafactorías donde son capaces de fabricar hasta tres millones de unidades".

"Efectivamente no pueden hablar de cuestiones económicas, porque no están en pérdidas", ha asegurado Chivite quien ha señalado que esperan "cerrar un entorno de reunión" de la mesa dentro de un par de semanas. Mientras, ha añadido, van a recabar información y documentación e "ir ya más preparados de cara a esa mesa".

El Gobierno pide un interlocutor con capacidad de decisión

Chivite ha señalado que está clara cuál va a ser la representación del Ministerio y del Gobierno de Navarra en esa mesa y BSH tendrá que determinar quién es su interlocutor.

En todo caso, ha pedido que el representante de la empresa "sea una persona que tenga capacidad de decidir, y si no la tiene, que se le otorgue", porque "creo que no estamos nadie para perder el tiempo ni para generar unas expectativas o para generar unas posibilidades que luego no se puedan materializar".