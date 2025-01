Guardian realizará un apagado controlado del horno para facilitar la entrada de nuevos inversores

Los propietarios de la empresa han comunicado su decisión definitiva de cerrar la planta y no realizar más inversiones, alegando una avería grave del horno. El Gobierno Vasco enviará un equipo de técnicos para verificar el estado real del horno y hacer un seguimiento del enfriamiento.

publicado: 28/01/2025 19:18 (UTC+1)

última actualización: 28/01/2025 19:36 (UTC+1)

La empresa Guardian Glass ha tomado el compromiso de realizar un apagado controlado del horno de la planta de Llodio y asegurar la integridad, fiabilidad y seguridad del mismo, con el objetivo de facilitar la entrada de nuevos inversores que aporten nueva actividad industrial en una reunión que han mantenido este martes por la tarde con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi.

No obstante, han reiterado su decisión definitiva de cerrar la planta de manera urgente y de no invertir en su continuidad, alegando una avería grave detectada en la pared de carga del horno y que no ven un plan de viabilidad a futuro.

El consejero Jauregi ha informado tras la reunión que la empresa ha atendido a la propuesta de apagado controlado, por lo que "no se va a hipotecar el futuro del horno", ya que un enfriamiento no controlado habría supuesto que "el horno hubiera sido irrecuperable", dificultando encontrar un nuevo inversor para la planta.

Jauregi ha asegurado que el enfriamiento seguirá las más estrictas medidas de seguridad y protocolos de prevención, y para ello el Gobierno Vasco enviará "un equipo de técnicos con representación de Osalan, Industria y Medio Ambiente", cuyo objetivo será "verificar el estado real del horno, estudiar el plan de enfriamiento controlado y hacer un seguimiento de la operación".

Asimismo ha asegurado que la empresa ha aceptado que sea el Gobierno quien lidere la interlocución con los posibles inversores.

El consejero también ha pedido que se dé un cumplimiento de los servicios mínimos acordados ante la huelga indefinida propuesta por el Comité de Empresa. Jauregi opina que "es imprescindible que los trabajadores de la planta colaboren en el proceso de enfriamiento paulatino".

Fallo del TSJPV

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado la medida cautelar solicitada por el sindicato ELA de suspender la paralización del horno. Según el fallo, el recurso no niega los daños estructurales existentes en el horno y, por tanto, hay razones "técnicas y de seguridad" para que el horno no continúe funcionando.

Además, cree que una huelga indefinida podría representar "un peligro añadido" por motivos de funcionamiento y seguridad, dada la "drástica" reducción de personal que se podría producir.