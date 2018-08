Economía

Corrugados defiende 60 despidos y el comité pide la nulidad del ERE

16/10/2012

La empresa guipuzcoana justifica la aplicación del ERE de extinción por causas económicas, debido a la caída de las ventas y las pérdidas de la compañía. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La empresa guipuzcoana Corrugados Azpeitia ha defendido este martes en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco(TSJPV) el ERE que ha presentado, que incluye el despido de 60 trabajadores, mientras que los abogados de ELA y LAB han reclamado la nulidad del mismo.



El Tribunal Superior vasco ha celebrado en la tarde de hoy un juicio que ha quedado visto para sentencia por el despido colectivo de 60 empleados en Corrugados Azpeitia, cuyos trabajadores se encuentran en huelga indefinida en rechazo a los planes de la empresa.



La empresa ha justificado la aplicación del ERE de extinción por causas económicas, debido a la caída de las ventas y las pérdidas de la compañía, en base a los datos del primer cuatrimestre y ha asegurado que es la única forma de garantizar la continuidad de la fundición guipuzcoana.



Para justificar esta posición, han declarado en la vista los directores financiero y de recursos humanos de la empresa y un representante de la compañía contratada para el plan de recolocación externa, además de testificar como perito un miembro de la empresa que audita las cuentas de Corrugados Azpeitia y del grupo Alfonso Gallardo, al que pertenece la misma.



En cambio, los sindicatos ELA y LAB han pedido la nulidad de los despidos por considerar que la empresa ha incumplido el periodo de consultas del ERE al no posibilitar una negociación "real", ya que desde el principio mantuvo que los 60 despidos eran "inamovibles".



Además, también han pedido su nulidad porque Corrugados Azpeitia lo justifica con las mismas causas que el ERE de diciembre de 2011, que supuso 100 despidos después de que la autoridad no aceptara los 140 que solicitó la empresa.



Los letrados sindicales han cuestionado la veracidad de las cuentas de la empresa, ya que tanto sus ventas como la mayoría de sus deudas son con otras empresas del grupo Gallardo, y han advertido de que no se pueden asumir como tales las del primer cuatrimestre del año por no estar auditadas.