Rajoy, sobre la huelga: 'No ayuda en nada a España ni a su imagen'

Redacción

19/10/2012

Ha precisado que ahora se trata de caminar "todos juntos" hacia la recuperación económica y que, por el contrario, la huelga general "no va a servir para resolver los problemas de los ciudadanos".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que la huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre "no ayuda en nada a España", porque no resolverá los problemas económicos y perjudicará la imagen del país.

"Tienen derecho a convocarla, pero no puedo compartirlo, porque no ayuda nada a España. No ayuda a resolver a los problemas económicos y desde luego no ayuda para nada a la imagen de España", ha dicho Rajoy en rueda de prensa en el marco del Consejo Europeo.

Rajoy ha recordado que sería la segunda huelga general que se la hace a un Gobierno que no lleva ni siquiera un año al mando del país. El jefe del Ejecutivo ha precisado que ahora se trata de caminar "todos juntos" hacia la recuperación económica y que, por el contrario, la huelga general "no va a servir para resolver los problemas de los ciudadanos".