Economía

Vacaciones fiscales

Mintegi: 'El dinero es necesario ahora para hacer frente a la crisis'

Redacción

24/10/2012

La Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco han acordado que las ayudas devueltas de las 'vacaciones fiscales' se contabilicen en el ejercicio de 2012. Araba y Gipuzkoa, en contra.

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Laura Mintegi, ha tildado de "absolutamente coherente" la postura de la Diputación de Gipuzkoa durante el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) para "no dar pábulo a la amnistía fiscal".



Durante la reunión de ayer del CVF, el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa acordaron que las ayudas devueltas de las 'vacaciones fiscales' se contabilicen en el ejercicio de 2012, frente a la postura de las diputaciones de Araba y Bizkaia, que se opusieron argumentado que se trata de un ingreso cautelar y que aún hay asuntos pendientes de resolver en los tribunales europeos. En ese sentido, la Diputación vizcaína ha acusado al Ejecutivo vasco y a Gipuzkoa de pactar para "maquillar" las cuentas de López.

Así, entrevistada en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, Mintegi ha recordado que las 'vacaciones fiscales' eran una "amnistía fiscal" para las empresas y que Europa se pronunció en contra.

"Ese dinero [las ayudas que las empresas recibieron y tuvieron que devolver] es necesario ahora en una situación de crisis, se necesita todo el dinero que se pueda para atender a las urgencias más apremiantes", ha indicado.



También ha denunciado que la postura de la Diputación de Bizkaia y de Araba "es, de alguna manera, guardar ese dinero para enviarlo otras vez a las empresas y no es el camino ése ahora".

"Ese dinero viene de una amnistía fiscal y los ciudadanos no estamos amnistiados en nuestros impuestos. Entonces, no veo por qué hay que amnistiar a las empresas y no al resto de la ciudadanía", ha considerado.



La representante de EH Bildu ha indicado, por otra parte, que si la sentencia de la UE, al final, termina dando la razón a las empresas y hay que devolverlo, "solo habría que dar un 10 por ciento de esa cantidad".