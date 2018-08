Economía

Cumbre España-Italia

Rajoy considera que el rescate no es 'imprescindible' en este momento

Redacción

29/10/2012

El presidente del Gobierno se ha reunido con el primer ministro italiano, Mario Monti. Ambos descartan crear ahora un supercomisario de presupuestos.

Mariano Rajoy ha explicado que el Gobierno no ha pedido el rescate porque no lo considera 'imprescindible' en este momento para España. "Si creemos que es conveniente (pedir el rescate), lo haremos y se lo comunicaremos a la opinión pública. No lo hemos pedido porque entendemos que no es imprescindible en este momento para defender los intereses generales de los españoles", ha subrayado el presidente del Gobierno, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Mario Monti. Ambos mandatarios han celebrado este lunes en Madrid una cumbre hispano-italiana.



Sobre la posibilidad de que España solicite el rescate a la UE y con ello se active la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, Rajoy ha aclarado que el rescate es un instrumento "que está ahí", pero ha añadido que España únicamente pedirá el rescate cuando sea "bueno" para los intereses generales.

Dicho esto, ha admitido que lo más importante es que el mecanismo exista, dado que ello lanza un "mensaje sobre la irreversibilidad del euro" y sobre la voluntad del conjunto de la UE por preservar la moneda única.

Monti, por su parte, ha reiterado que su país no necesita pedir el rescate.



Rajoy y Monti descartan crear ahora un supercomisario económico



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro italiano, Mario Monti, se han mostrado reticentes a la idea de crear en este momento un supercomisario económico europeo con capacidad de veto sobre los presupuestos nacionales .



"Esa idea, aisladamente considerada, no me gusta", ha recalcado Rajoy, que considera que Europa debe fijar primero "qué es lo que quiere ser" y "adónde quiere ir" y avanzar en su unión bancaria, fiscal, económica y política. En ese contexto sí podría hablarse, a su juicio, de la figura de un supercomisario, pero no "si es lo único que se pretende hacer".

