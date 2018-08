Economía

Fiscalidad

Aburto: 'El nuevo impuesto de Gipuzkoa supone desarmonización fiscal'

Redacción

30/10/2012

El portavoz de la Diputación de Bizkaia también cree que su impacto en la recaudación no será considerable.

El portavoz de la Diputación de Bizkaia, Juan María Aburto, ha hablado esta mañana sobre el nuevo Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF) que se aplicará en Gipuzkoa a partir del 2013.

La Diputación Foral de Bizkaia ha considerado que el nuevo impuesto para grandes fortunas establecido en Gipuzkoa "lleva a la desarmonización fiscal" y ha estimado que su impacto en la recaudación no será considerable.

El portavoz de la Diputación vizcaína ha dicho que no conoce en profundidad el texto aprobado en Gipuzkoa, aunque las previsiones de recaudación "no van más allá de 8 o 9 millones" de euros, con lo que, si se tiene en cuenta que el 70 % va al Gobierno Vasco, ha añadido: "no creemos que el impacto sea considerable".

Juan María Aburto, ha criticado que el nuevo tributo pactado entre Bildu y el PSE-EE en Gipuzkoa no haya sido debatido en el Órgano de Coordinación Tributaria del País Vasco.

Aburto ha subrayado que Bizkaia "seguirá su camino" y, tal como anunció el diputado general de este territorio, José Luis Bilbao, el año próximo tiene previsto aprobar un nuevo impuesto de patrimonio que llevará al Órgano de Coordinación Tributaria y "lo armonizará con aquellos que estén dispuestos a hacerlo".