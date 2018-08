Economía

Cumplir el compromiso de gasto

Portugal propone reformar el Estado, al no poder hacer más recortes

30/10/2012

"Tenemos problemas que no pueden resolverse con la subida de impuestos'', ha dicho el primer ministro portugués. Quieren ahorrar 4.000 millones en 2013, y plantean reformar la Constitución.

El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, ha planteado la necesidad de que el país acometa una "ambiciosa" reforma de sus instituciones (más allá de recortes puntuales del gasto), para garantizar la supervivencia del Estado del bienestar en Portugal, y permitir así cumplir el compromiso de reducir el gasto en 4.000 millones de euros.

"Nuestro problema no es solo presupuestario. Existe un consenso en que el país de que necesitamos una reforma general del Estado si queremos superar la crisis", ha defendido Passos Coelho ante el Parlamento, en la presentación del los presupuestos para 2013.

"Tenemos problemas que no pueden resolverse con la subida de impuestos o el ajuste adicional de la actual estructura de los gastos", ha añadido el líder conservador, que dará a conocer las directrices de estas reformas a principios de 2013, después de la próxima visita programada al país de la Troika.

A pesar de que Passos Coelho no dejó entrever por dónde podrían ir las reformas, sí reconoció que podrían requerir cambios en la Constitución. ''No tendremos necesariamente que cambiar la Constitución, pero no deberíamos descartarlo", ha dicho. "Vale de muy poco una Constitución que proteja los derechos sociales a menos que el Estado cuente con capacidad para garantizar su sostenibilidad", ha añadido.