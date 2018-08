Economía

Atención primaria

Médicos y enfermeras de Navarra convocan huelga los días 11, 17 y 21

Redacción

20/11/2012

Mostrarán su rechazo al proyecto de decreto foral que regula los horarios de los centros de salud y reforma la atención continuada y urgente. "Es una herida mortal al sistema sanitario", afirman.

El Sindicato Médico de Navarra y el sindicato de enfermería SATSE han convocado tres días de huelga en atención primaria en diciembre, los días 11, 17 y 21, para mostrar su rechazo al proyecto de decreto foral que regula los horarios de los centros de salud y reforma la atención continuada y urgente, al considerar que supone "una herida mortal al sistema sanitario".

En rueda de prensa, el secretario general del Sindicato Médico de Navarra (SMN), Juan Carlos Sánchez de la Nava ha incidido en que esta reforma sanitaria es "un paso importante para socavar los cimientos del sistema sanitario" y ha advertido de que conllevará "pérdidas en la calidad asistencial".

Por ello, ha llamado a los médicos y enfermeras de atención primaria a secundar la huelga convocada por estos dos sindicatos los días 11, 17 y 21 de diciembre, un llamamiento que ha extendido al resto de la sociedad para que en la primera de las jornadas de paro no acuda "nadie" a los centros de salud.

"No es tiempo de tibiezas, es tiempo de coger el toro por los cuernos", ha defendido Sánchez de la Nava, quien ha avisado de que en caso de que el departamento de Salud no dé marcha atrás al proyecto de decreto foral no descartan convocar "nuevas medidas de presión porque no estamos dispuestos a que se lleven a cabo estas reformas".