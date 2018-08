Fagor

Ecomac mejora su oferta por Edesa

16/07/2014

El directivo del grupo chileno ha eludido precisar las cifras de la nueva oferta, pero ha destacado que su prioridad en generar puestos de trabajo para Basauri y País Vasco.

El fondo de inversión chileno Ecomac ha presentado este miércoles ante el Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián su mejora de la oferta que había presentado por la planta de Edesa en Basauri, que ascendía a cerca de 7 millones de euros y que contemplaba llegar a los 113 puestos de trabajo directos y 60 indirectos.

En declaraciones a Europa Press, el directivo de la empresa chilena Gonzalo Uriarte ha eludido precisar las cifras de la nueva oferta "para no interferir en el proceso concursal", pero ha destacado que su principal prioridad es generar puestos de trabajo para Basauri y para el País Vasco.

No obstante, la oferta definitiva por la línea Confort de la planta vizcaína de Edesa se presentará el próximo lunes. Hasta entonces, no descartan colaborar con otras empresas interesadas en otras líneas de negocios de Fagor Electrodomésticos. "Estamos abiertos a todo, a colaborar con otros ofertantes, y el próximos lunes lo vamos a terminar de definir. No nos cerramos a nada, a ninguna alternativa", ha explicado.

Sin embargo, Uriarte ha insistido en que a Ecomac sólo le interesa Edesa y la fábrica de Basauri y su objetivo sigue siendo reflotar la línea confort de dicha planta.