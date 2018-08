Gente Famosa

Entrevista con Fermin Muguruza

Muguruza: "Egipto ha recogido la música de todos los países árabes"

Maite Pérez de Nanclares

El Cairo

20/10/2010

Fermin Muguruza está inmerso en un proyecto para la cadena de televisión Al Jazeera. Un reto "apasionante" que consiste en dirigir 13 documentales sobre la música de varios países de Oriente Medio.

¿Crees que hay una gran desinformación en el mundo sobre lo que realmente está pasando en Palestina?

Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no?. Que la gente escucha mucho sobre el conflicto político de Palestina, pero que realmente la gente no sabe cómo viven ellos, ni cuál su cultura. Cuando empecé a pensar en hacer este documental, me di cuenta de que había miles de documentales sobre lo que sería el conflicto en Palestina, pero no había ninguno sobre su cultura, que era lo que a mí me interesaba como músico y como persona.

¿De alguna manera "Checkpoint rock" ha servido de trampolín para la oportunidad que te ha llegado por parte de Al Jazeera para dirigir 13 documentales alrededor de varios países de Oriente Medio?

Más que trampolín, me ha servido para entrar en contacto con la gente de Al Jazeera, para que ellos conocieran esta película, se enamoraran de ella, investigaran sobre mi trabajo y para que incluso valoraran un trabajo realizado a nivel doméstico, como fue el caso de el documental que hice en Jamaica. Para que vieran que soy una persona que intento trabajar siempre sin ningún tipo de prejuicio basándome siempre en el respeto de todas las culturas y a las demás personas.

¿En qué consiste este proyecto exactamente?

Se trata de 13 episodios de 53 minutos cada uno: dos episodios son sobre la música en Egipto, 2 en Marruecos, 2 en Argelia, 2 en el Líbano, 2 en el Golfo arábigo, uno en Túnez, uno en Siria y en Sudán. La idea es hacer un mapa sonoro de la actualidad musical en los países árabes que vamos a visitar. Mostrar lo que está pasando, cómo late la música en estos países, cómo se expresan los países árabes a través de su música: desde las expresiones más tradicionales a los movimientos más actuales. La emisión de estos documentales comenzará en enero del 2011 en primer lugar en la cadena Al Jazeera Documentary Channel (la cadena de documentales de Al Jazeera), después en la cadena que tienen también en inglés y después, probablemente, en distintas televisiones que estén interesadas. Intentaré por supuesto que en Euskal Telebista se proyecte, es algo que me haría muchísima ilusión.

¿Crees que los documentales son la herramienta más útil para llegar a concienciar a todos los estratos de la población?

Llevamos un montón de años hablando de la generación audiovisual. Una vez comenté que la música también se iba a ver y es lo que está pasando con los documentales musicales, que cada vez tienen más espacio, más importancia. Se puede hacer por ejemplo un videoclip sobre el fallecido Johnny Kass por ejemplo, y en vez de poner solamente su música, se meterían imágenes suyas de archivo y esto le da más fuerza. El documental musical es un género que cada vez va a tener más presencia y sirve para informar y para cambiar la visión distorsionada de las cosas que tiene alguna gente. Creo que son herramientas de transformación porque a partir de la educación, que sería la llave, pues empezamos a conocer al otro, a ponerle rostro y a sentirles más cercanos.

¿Por qué elegiste Egipto como primer país de tu andadura?

Era una especie de intuición que tuve. En Palestina y en todos los países árabes que he visitado escuchábamos a Um Khultum. Su historia me apasiona, ese poderío, esa manera también de romper los estereotipos de la mujer en los países árabes. A ella se la denomina como la cuarta pirámide de Egipto, entonces me obsesioné mucho con la vida de esta mujer. Y entonces pensé que teníamos que empezar aquí en Egipto. También porque es un país que ha recogido toda la música de todos los países árabes.

¿Cómo ha sido la experiencia en Egipto?

He preparado dos episodios : uno está centrado en lo que sería el Cairo y el otro episodio sería un recorrido a través del río Nilo. En definitiva, han sido casi 25 días aquí en Egipto y estoy totalmente encendido con todo lo que hemos vivido. Al haber experimentado tantas emociones juntas da la sensación de que hemos estado medio año viviendo aquí.

¿Cuáles son vuestros próximos destinos?

El mes que viene estaremos en Túnez, en mayo en Marruecos, en Junio en Argelia, en julio estaremos en Libano y Siria, en octubre en Sudán y en noviembre en el Golfo arábigo.